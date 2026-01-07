陳詩媛曝與與王齊麟金錢觀不同！盼他調整心態 「多為家庭想一想」

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

羽球奧運金牌選手王齊麟2025年6月與女友陳詩媛（十元）登記結婚，小倆口隨後補辦婚禮，更在去年底宣布懷孕喜訊。而陳詩媛日前到好友曲曲的YouTube頻道大聊與王齊麟間的相處，透露自己當時答應求婚的原因，以及兩人婚後遇到的摩擦。

王齊麟2025年6月與女友陳詩媛（十元）登記結婚。（圖／翻攝自陳詩媛IG）

陳詩媛表示，其實在王齊麟獲得奧運金牌，正值人生高峰時，雙方都面臨外界高度關注還有排山倒海的輿論，而這也成了兩人交往期間一段艱難的低潮期，當時的她還一度深陷負面情緒中，甚至完全不看手機，整天都在發呆，沒想到這時候的王齊麟並沒有因為自己正處於「高光時刻」而忽略她，反而一直陪伴在自己身邊，她也因此認定了對方是可以一起共度未來的人，才鼓起勇氣走入婚姻。

不過，陳詩媛坦言，婚後兩人也正經歷現實生活的磨合與挑戰。她提到，自己與王齊麟在金錢觀上有明顯的差距，金牛座的她比較會精打細算，替未來做規劃，不過摩羯座的王齊麟卻相當豪爽，不時會請客和送禮給好友，因此成為朋友眼中「大哥型人物」雖然她可以理解對方的大方，但有時覺得「是不是太多了。」所以她也呼籲，老公可以多為家庭想想，希望未來能取得金錢使用上的共識。





