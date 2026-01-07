陳詩媛曝「1觀念落差」！她盼王齊麟：多為家庭想

娛樂中心／饒婉馨報導

前啦啦隊女孩十元（陳詩媛）與奧運金牌國手王齊麟，去（2024）年6月登記結婚不久後，便於10月宣布懷孕喜訊，同年12月補辦婚宴。她近日受邀到好友曲曲的Youtube頻道參加訪談節目，並透漏了一系列結婚後遇到的矛盾、真實生活，以及當初決定結婚的原因。





陳詩媛認「金錢觀不同」曝婚後摩擦！她隔空喊話王齊麟：希望多為家庭想想

陳詩媛在訪談中表示，婚後生活真的跟戀愛差很多，有很多需要磨合的地方。（圖／翻攝Youtube頻道《曲羿啾啾》）

陳詩媛說，自己兩三年前還單身時，就常跟身邊朋友和粉絲說「希望30歲前結婚」，因為她覺得要是過了 30 歲，自己可能就沒動力想結婚或生小孩了。當被問到為什麼決定結婚，她透露兩人交往時曾一起熬過一段「很大的低潮」，而且那剛好是在王齊麟表現最好的「發光時刻」。當時面對網路上突然出現的大量輿論，沒經驗的她壓力大到「完全不敢看手機、整天都在發呆」。但讓她最感動、決定一起走下去的原因，就是「這個男生在他人生很光榮的時刻，也願意跟我一起面對低潮」。

兩人戀愛2年多就邁入婚姻，且登記後不到半年就宣布懷孕喜訊。（圖／翻攝自IG ＠10yuan.0424）

陳詩媛也抱怨，王齊麟有超級嚴重的潔癖，讓她一度快崩潰，直說「家裡乾淨到像樣品屋一樣」。兩人平常相處時間本來就很少，還要為了潔癖這種小事吵架，讓她覺得很煩，相處起來也更難磨合。另外，「金錢觀」是他們最常吵架的一點，陳詩媛說自己是「金牛座」，比較會算錢、省錢，但「摩羯座」的王齊麟對朋友很大方，常送很貴的禮物或是請客，在朋友圈裡很像「大哥」。她希望對方能「多為家庭著想」，雖然現在兩人錢是各管各的，她不會管太多，但她覺得以後小孩出生，王齊麟不能再繼續像現在這樣大手筆花錢。





