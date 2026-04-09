陳詩媛產後復工「肚子全消」 王齊麟當爸首戰落敗：誰說有好運
羽球國手王齊麟今年3月與前啦啦隊女神陳詩媛（十元）迎來寶貝兒子「Rally」，但兩人升格父母不到一個月，已經開始復工賺奶粉錢。日前陳詩媛就曬出產後第一支影片，纖細的身材曲線與產前沒有兩樣，讓網友不禁錯亂：「這是庫存片嗎？」
陳詩媛8日在社群上傳一段影片，只見她與妹妹陳詩雅跳著簡單的舞蹈動作，換上多套休閒風格服飾，替即將開幕的服飾店宣傳。令人訝異的是，畫面中的她身穿較寬鬆的服裝，身材苗條，四肢也明顯纖細，絲毫看不出懷孕的變化。
隨後陳詩媛也配文寫道：「產後復出？自在地做喜歡的自己」，引來網友留言驚呼：「這是很會藏肚子的庫存片嗎」、「恢復得真快，還以為是庫存」、「十元恢復迅速欸！氣色好好」、「產後強勢回歸」，更釣出王齊麟、陳詩雅證實是懷孕後的狀態：「最美媽媽」、「的確還有庫存沒發，但這個是新鮮出爐的～」。
此外，王齊麟近日到大陸參加羽球亞錦賽，是他當爸後的第一場比賽，可惜在第一輪就以0比2敗給馬來西亞代表隊，他則開玩笑說：「是誰說生完小孩會有好運的。不能牽拖兒子…老爸自己要再努力，回台訓練兩週，湯盃（湯姆斯盃）見！」不少網友紛紛笑翻回應：「兒子表示：我躺著也中槍」、「輸99次，贏一次奧運就好」、「好運可能累積到洛杉磯（奧運）了」。
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