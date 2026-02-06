陳詩媛自曝孕吐嚴重 「2數值不足」憂心影響寶寶健康

陳詩媛曝孕期心路歷程，更注重營養補充。（圖／翻攝自IG @10yuan.0424）

羽球奧運金牌選手王齊麟與妻子陳詩媛（十元）去年迎來人生重要里程碑，從登記結婚、公開懷孕喜訊到補辦婚宴，幸福進度一路向前，備受外界祝福。5日陳詩媛透過社群平台分享懷孕後的心路歷程，坦言：「懷孕之後，真的像踏上了一段未知又充滿期待的旅程」，字裡行間流露準媽媽的細膩。

她同步曬出近照，只見陳詩媛身穿淺灰色寬鬆長袖上衣，搭配柔軟的居家風穿搭，整體色調簡約舒服，坐臥在床邊自然入鏡，長直黑髮搭配齊瀏海，未過度妝點卻氣色紅潤，散發滿滿孕期柔和氛圍，寬版剪裁不僅展現輕鬆自在的生活感，也巧妙襯托出準媽媽的溫柔氣質。

陳詩媛在IG全文中提到，懷孕後最在意的就是「有沒有把寶寶發育所需的營養準備好」，從得知懷孕的那一刻起，便開始格外認真面對營養補充「從知道懷孕的那刻起，我就開始變得超級認真看待營養品」，她坦言因為懷孕初期，孕吐很嚴重，加上本身不太喜歡喝牛奶、吃肉，產檢後發現鈣質與鐵質不足，讓她更加警覺。

進入孕中期後，隨著肚子逐漸隆起、胃部受到壓迫，常常食慾不佳、進食量變少，也讓她更加擔心營養不均會影響寶寶的健康發展，因此養成固定補充營養品的習慣，希望給寶寶最好的成長發育。

貼文曝光後，湧入大量網友留言關心與祝福：「孕媽咪氣色好美麗」、「詩媛懷孕氣色好好」、「媽咪真的要好好照顧自己的身體呀」、「懷孕辛苦了，好險現在科技發達，能知道缺啥營養就特別去補」，也有粉絲好奇是否已經拍了孕婦寫真，釣出陳詩媛親切回應：「有～～」，讓粉絲更加期待她之後分享更多幸福紀錄。

