陳詩媛認了婚禮後「每天在焦慮」！IG發文吐心聲：還好順利過關

（記者洪承恩／綜合報導）前樂天啦啦隊女孩「十元」陳詩媛與兩屆奧運羽球男雙金牌國手王齊麟，今年6月完成登記結婚後，隨即在中秋節宣布懷孕喜訊，上週兩人於台北萬豪酒店補辦盛大婚宴，席開60桌，體壇與演藝圈好友齊聚祝賀，並首度公開腹中寶寶是男孩，婚禮現場充滿幸福氛圍。不過後續陳詩媛也坦言，這段期間「每天都在焦慮」，除了擔心孩子以外，也相當擔憂自己的身體狀況，所幸已經過關，順利放下心中的大石。

婚禮圓滿落幕後，陳詩媛27日在IG上吐露真實心聲，坦言這段時間其實「每天都在焦慮」。她透露，壓力來源並非婚禮籌備的繁瑣細節，而是婚禮結束後不久就得面對妊娠糖尿病篩檢，讓她在這一個月內始終處於緊張狀態，既擔心寶寶健康，也擔憂自己的身體健康狀況。

圖／陳詩媛認了這段時間每天都在焦慮。（翻攝陳詩媛IG）

陳詩媛當天也曬出外出穿搭照，透過巧妙搭配成功修飾孕肚，整體氣色看起來相當不錯。她坦言，等待檢查結果的過程真的很煎熬，「不知道能做些什麼，只能一直擔心」，所幸最終順利通過檢查，也讓她終於鬆了一口氣。

貼文曝光後，不少網友湧入留言替她加油打氣，紛紛表示「媽媽真的很偉大」、「健康最重要」、「恭喜順利通過懷孕的魔王關卡」，也祝福她孕期一切平安順利。

事實上，陳詩媛先前就曾分享懷孕期間的心情轉折，坦言身形變化讓買衣服變得困難，以前不愛試穿的她，如今卻「不試不行，試完還會有點挫折」。不過她也用正向態度自我調適，笑說既然衣服難買，不如多添購鞋子，替穿搭創造不同變化。即將升格為新手媽媽的她，也持續透過社群記錄這段既幸福又充滿挑戰的孕期生活。

