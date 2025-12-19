陳詩媛驚爆王齊麟會「夢中殺球」 光屁屁擦藥情趣曝光

王齊麟、陳詩媛上節目錄影。（快電商提供）

夏和熙領軍阿本、木木主持網路綜藝節目《OMO調查局》，近日開錄找來奧運金牌王齊麟及老婆陳詩媛一同來上節目，夫妻倆舉手投足間充滿恩愛、頻頻放閃的言語，攝影棚裡充滿粉紅色泡泡，讓三位主持人快招架不住！

兩人透露睡前一定會互相說我愛你、躺在懷裡入睡，看似浪漫的畫面，陳詩媛卻驚爆，老公曾做夢夢到打羽球，夢話是在講戰術、最後還殺球直接打到她，王齊麟從睡夢中驚醒趕緊道歉。阿本則自爆睡前會一直折手，卻反被夏和熙虧：「沒有人問你！」至於寶寶出生後，名字將由誰決定這一題，目前各持己見、尚未定案。

節目中分享對彼此間極具意義的物品，陳詩媛竟帶來了一瓶藥膏到現場，大家滿臉疑惑，原來是身為運動員的王齊麟皮膚很常過敏、有汗斑的困擾，壓力大時可能更嚴重。老婆直接爆料：「他就很常都沒有好好照顧，屁股那邊特別嚴重。」所以每次洗澡後，王齊麟都得光著屁股請老婆幫忙抹藥，這也是兩人相處之間的一個甜蜜生活依賴。夏和熙聽聞嚇傻：「怎麼給人家講出來啦！」小倆口鬥嘴讓全場笑翻。

陳詩媛身為金牌太太的代價，就是得接受老公一年有30週在國外比賽、再扣掉平日在高雄受訓，夫妻間相處時間真的非常少；但相處還是難免會有爭吵；她當場抱怨：「討論事情，我要看他比賽的行程，在比賽的時候不能跟他講這些事，沒有辦法處理，但比賽這麼多，我要在每個比賽穿插一點。」王齊麟幽默接話：「可是你都是比賽的時候找我吵架，但是吵完以後那站成績特別好。」今年年底唯一的假期，他更貼心預訂宜蘭溫泉飯店帶愛妻去放鬆，珍惜產前的珍貴時光。

