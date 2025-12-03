陳詩媛「花苞裙穿搭」挑戰！肚子變大也不放棄美麗 孕期身形曝

陳詩媛合體姊姊，拍「花苞裙穿搭挑戰」影片。（圖／翻攝自 IG@10yuan.0424）

前樂天女孩「十元」陳詩媛與王齊麟公開戀情後一路甜蜜，今年6月10日正式登記結婚，日前更宣布迎來第一胎喜訊，獲得粉絲與演藝圈好友滿滿祝福。3日她在社群分享一段與雙胞胎姊姊陳詩雅一起挑戰「花苞裙穿搭」的影片，姊妹互動溫馨又逗趣，貼文一出立刻吸引大批粉絲朝聖。

畫面中，陳詩媛挺著逐漸隆起的小腹，但依舊保持亮麗形象，換上各式花苞裙與姊姊比拚穿搭。其中一套，她穿著灰色連帽上衣搭配黑色花苞裙，寬鬆上衣自然包覆孕肚，裙擺呈現澎澎輪廓，既遮肉又甜美，風格輕鬆休閒；姊姊則穿著大地色系短版針織外套與白色花苞裙，姊妹開心互動的模樣讓粉絲直呼好療癒。

廣告 廣告

陳詩媛在貼文中寫下：「挑戰各種花苞裙穿搭～就算肚子飛速變大也不能放棄打扮自己」，輕鬆語氣，卻真實透露孕媽咪面對身形變化的心境。近來她也曾坦言懷孕後穿衣上不像以往那麼容易，「最近買衣服要想很多，以前不愛試穿，現在不試不行，試完還會很挫折，所以買了很多鞋子。」

面對身形變化帶來的壓力，她選擇以分享日常與幽默方式面對，持續記錄孕期穿搭與心情。最新「苞裙穿搭」影片曝光後，大批粉絲湧入留言區為她打氣，也祝福她在接下來的孕期一切順利：「好棒，要保重身體喔」、「好可愛，久違合體！」、「穿花苞裙真的好可愛」、「難得合體都好看，十元是最漂亮的孕婦」。

更多中時新聞網報導

w-inds.收生日驚喜 感受台粉滿滿的愛

葉金川出新書 80歲還能跑跳碰

電費算錯簡訊 詐騙別上當