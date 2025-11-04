陳赫當爸「為小孩放棄形象」！出國旅遊全忙著找粥，狼狽拉口罩露臉：求餐廳老闆現煮

大陸男星陳赫近日在綜藝節目中透露，先前帶著女兒出國旅行，沒想到整趟行程都忙著「找粥」，每天最重要的事情不是逛景點，而是到處尋找賣粥的餐廳，回想起來都還覺得難忘：「每天一睜眼就找粥去！」

陳赫坦言：「那過程其實很累，因為國外很多地方沒有粥這個東西。」他每天在外就是不斷找華人餐廳，有時候找到了還沒有賣粥，最後主動摘下口罩，餐廳老闆認出他是明星，才特別為他現煮一鍋米粥救急，讓陳赫終於得以鬆一口氣！

陳赫過去以《愛情公寓》裡的曾小賢一角走紅，如今成了「女兒至上」的暖爸。他曾為女兒打造童話房間，瑞士度假時還陪著跳眉毛舞，連老婆張子萱都笑他「被女兒吃得死死的」。

廣告 廣告

延伸閱讀

秦昊超寵女兒「私下驚人反差」曝光！去哪都跟孩子報備 伊能靜吃醋：比對我有耐心

李小璐出軌被罵多年！13歲甜馨按讚「賈乃亮不是好丈夫」 跳出護母：輪不到你們評價