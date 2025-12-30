陳赫陪女兒跳熱舞「父女粉嫩同框」超有愛！9歲安安完美複製媽媽模特兒基因

41歲的陳赫近日分享一段與9歲大女兒安安一起跳舞的影片，意外引發討論。影片中最受關注的不是父女互動，而是陳赫的穿搭風格。他身穿粉色長褲、白色上衣，腰間繫著粉色外套，整體色系相當搶眼，反而比女兒還要粉嫩；安安則穿著紫色上衣搭配牛仔褲，造型相對簡單，形成明顯對比。

影片畫面中，9歲的安安身高已超過陳赫的腰部，四肢修長，跳舞時動作流暢，腿部比例修長，被不少網友大讚「遺傳了媽媽的好基因」。事實上，張子萱身高172公分，好身材一直是外界熟知的特點，過去還曾經擔任過模特兒，也讓安安的成長備受期待。

除了外型話題，陳赫的「女兒奴」屬性也再度圈粉。影片中，他跟著音樂一起跳舞，雖笑說自己「跟不上女兒的節奏」，但仍相當配合。過去他也曾分享陪孩子到迪士尼遊玩、一起逛街的日常，甘願當女兒的小跟班，暖爸形象讓不少網友產生好感。

