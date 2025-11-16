陳超明傳交棒！綠推陳品安選苗栗縣長 為2028立委選戰暖身

民進黨佈局2026，傳出苗栗縣長鎖定年輕議員陳品安。翻攝陳品安臉書



民進黨佈局2026選戰，面對從未政黨輪替的艱困選區苗栗縣，選對會傾向由年輕縣議員陳品安披掛上陣。黨內人士分析，「女律師對決有前科的縣長」很有看頭，此役為「搶縣長、拚立委」的佈局，因評估苗栗海線立委陳超明可能不再選連任，陳品安透過縣長選戰，可為2028立委戰練兵暖身，是一步好棋。

陳品安為律師出身，畢業於台灣大學財務金融學系，並取得科際整合法律學研究所碩士學位。2013年她投入「苑裡反瘋車運動」，以義務律師身分協助鄉親訴訟，進而投入公共事務。2018年首次參選第3選區（通霄鎮、苑裡鎮）議員即當選，2022年擔任民進黨苗栗縣長候選人徐定禎競選總部發言人，並以選區最高票連任。

廣告 廣告

知情人士透露，陳品安已加入民進黨一陣子，並與新潮流有合作關係，此次也獲得選對會跨派系支持參選2026苗栗縣長。選對會成員認為，陳品安基層實力堅強，對地方紮根夠久，有勇氣及意願挑戰艱困選區，非常難得。

不過，苗栗縣「藍到出汁」，地方人士認為，目前38席縣議員當中，僅有8名民進黨籍，苗栗是整個西台灣從來沒有政黨輪替過的地方，「與花蓮相比，不遑多讓」，尤其是下一次2026年的選舉其實要挑戰的是連任的縣長鍾東錦，因為對方有現任的行政優勢，2026年對於民進黨在苗栗而言是非常艱困的。

地方人士分析，陳品安的選區在海線，鍾東錦之前比較強勢的地方是在山線，陳品安的學經歷都非常的優秀，性別、選區、人格特質與鍾東錦都有蠻強烈的對比，此對戰組合也超出地方預期，期待陳品安有非常出色的發揮。

黨內人士透露，苗栗海線立委陳超明因有案在身，有意交棒給曾任陳超明辦公室執行長的苗栗縣副縣長邱俐俐，而因陳超明可吸引部分傳統泛綠選票，若陳超明不連任，對綠營是一大機會，陳品安參選縣長，也可為2028立委練兵。

此外，黨內人士表示，面對鍾東錦持續「收攏議員」，民進黨也需要穩住基本盤，陳品安基層組織實力堅強，曾經在苑裡動員破千人，非常罕見，「是海線最強的青年議員」。

更多太報報導

專訪／卑詩省長點出加拿大天然氣優勢 台灣能源安全添合作空間

四黨結盟2028淘汰「小藍8」！ 台灣基進：走向本土團結、2026議員席次超民眾黨

藍白合設時間表！民眾黨內估「兄弟登山」機率高 5縣市母雞帶小雞拚破20席