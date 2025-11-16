陳超明傳交棒！綠推陳品安選苗栗縣長 為2028立委選戰暖身
民進黨佈局2026選戰，面對從未政黨輪替的艱困選區苗栗縣，選對會傾向由年輕縣議員陳品安披掛上陣。黨內人士分析，「女律師對決有前科的縣長」很有看頭，此役為「搶縣長、拚立委」的佈局，因評估苗栗海線立委陳超明可能不再選連任，陳品安透過縣長選戰，可為2028立委戰練兵暖身，是一步好棋。
陳品安為律師出身，畢業於台灣大學財務金融學系，並取得科際整合法律學研究所碩士學位。2013年她投入「苑裡反瘋車運動」，以義務律師身分協助鄉親訴訟，進而投入公共事務。2018年首次參選第3選區（通霄鎮、苑裡鎮）議員即當選，2022年擔任民進黨苗栗縣長候選人徐定禎競選總部發言人，並以選區最高票連任。
知情人士透露，陳品安已加入民進黨一陣子，並與新潮流有合作關係，此次也獲得選對會跨派系支持參選2026苗栗縣長。選對會成員認為，陳品安基層實力堅強，對地方紮根夠久，有勇氣及意願挑戰艱困選區，非常難得。
不過，苗栗縣「藍到出汁」，地方人士認為，目前38席縣議員當中，僅有8名民進黨籍，苗栗是整個西台灣從來沒有政黨輪替過的地方，「與花蓮相比，不遑多讓」，尤其是下一次2026年的選舉其實要挑戰的是連任的縣長鍾東錦，因為對方有現任的行政優勢，2026年對於民進黨在苗栗而言是非常艱困的。
地方人士分析，陳品安的選區在海線，鍾東錦之前比較強勢的地方是在山線，陳品安的學經歷都非常的優秀，性別、選區、人格特質與鍾東錦都有蠻強烈的對比，此對戰組合也超出地方預期，期待陳品安有非常出色的發揮。
黨內人士透露，苗栗海線立委陳超明因有案在身，有意交棒給曾任陳超明辦公室執行長的苗栗縣副縣長邱俐俐，而因陳超明可吸引部分傳統泛綠選票，若陳超明不連任，對綠營是一大機會，陳品安參選縣長，也可為2028立委練兵。
此外，黨內人士表示，面對鍾東錦持續「收攏議員」，民進黨也需要穩住基本盤，陳品安基層組織實力堅強，曾經在苑裡動員破千人，非常罕見，「是海線最強的青年議員」。
更多太報報導
專訪／卑詩省長點出加拿大天然氣優勢 台灣能源安全添合作空間
四黨結盟2028淘汰「小藍8」！ 台灣基進：走向本土團結、2026議員席次超民眾黨
藍白合設時間表！民眾黨內估「兄弟登山」機率高 5縣市母雞帶小雞拚破20席
其他人也在看
于北辰道歉「對不起，不會有下次」 原因與韓國瑜有關！
中國重慶公安局日前以涉「分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋展開立案調查，還發出通緝令，總統賴清德籲立法院長韓國瑜應聲援沈，但韓卻稱這是自己生病卻要別人吃藥。桃園市議員于北辰看到韓國瑜的相關言行，覺得很後悔曾投票給韓，「對不起，不會有下次了」。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
王義川1句話打臉自己人！他直呼：刀刀見骨
[NOWnews今日新聞]輝達落腳T17、T18，新壽解約案昨（12）日送議會備查，藍綠白議員一致支持。然而民進黨立委王義川在12社群質疑，「沒有圖利或違反相關法令問題？」；對此，粉專政客爽今（13）...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
獨／傳脫黨參選高雄市長！林岱樺「1句表態」揭黨內現況
政治中心／周希雯報導2026年九合一選舉倒數1年登場，民進黨近期陸續拍板各縣市長參選人，尤其接棒高雄市長陳其邁的初選競爭激烈，高雄立委林岱樺、許智傑、邱議瑩、賴瑞隆都表態有意參選，將面臨「4搶1」提名大戰。如今候選人們都卯足全力在跑基層，其中沉寂8個月的林岱樺，近期現身造勢晚會現場頗為轟動；對於傳出未獲提名將「脫黨參選」，以及黨內先前掀起一波表態力挺她參選，林岱樺也給出了答案。民視 ・ 23 小時前
快訊／中日衝突升溫！中國外交部突發「暫勿前往日本」通告
中日關係在「台灣有事」議題上持續緊繃之際，中國外交部領事司於今（14）日突發布一則措辭罕見的通告，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」。這項緊急通告援引了日本社會治安持續惡化以及政治言論衝擊兩大理由，形同對日本發出非比尋常的旅遊警示，恐將對兩國間的人員交流和觀光產業投下震撼彈。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
中共要中國人「暫勿前往日本」！原因曝光 他酸爆：這麼危險我們去就好
中日關係在「台灣有事」議題上持續緊繃之際，中國外交部領事司於昨（14）日晚間突發布一則措辭罕見的通告，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」，公告中的原因竟是「中國公民在日本安全環境持續惡化」。旅日達人林氏璧就狠酸，「這麼危險的地方，我們去就好了」。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
賴為何只點名韓國瑜聲援沈伯洋？他曝2目的
[NOWnews今日新聞]民進黨立委沈伯洋遭中國通緝、全球追捕，總統賴清德點名立法院長韓國瑜「能夠站出來維護國會的尊嚴」，不過韓12日則回嗆賴，「自己生病卻讓人吃藥」。國民黨立委謝龍介說，賴以總統的身...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
花蓮陸籍配偶村長遭解職提訴願成功 縣府撤銷原機關處分
花蓮縣富里鄉學田村長鄧萬華為在台陸籍配偶，2022年首度參選並當選，但在8月1日遭鄉公所解職，成為全國首名因中國國籍問題遭解職的村長。鄧萬華提起訴願，經花蓮縣府訴願審議委員會決議撤銷原處分，認為富里鄉公所違反行政程序法，並要求鄉公所另為適法處理。鄧萬華得知後，僅簡單回應，還沒收到正式公文，不便多說。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
「台灣有事」言論發酵？ 中國外交部突發「暫勿前往日本」通告
日本高市早苗日前發表「台灣有事」相關言論，引起中國不滿，兩國因此議題關係緊繃，中國外交部領事司今（14日）突然發布一則措辭罕見的通告，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」。這項緊急通告援引日本社會治安持續惡化以及政治言論衝擊兩大理由，形同對日本發出非比尋常的旅遊警示，可能將影響兩國的人員交流和觀光產業。鏡新聞 ・ 1 天前
網路號召台中集結組斬殺陳柏源行動處 盧秀燕：暴力絕不寬貸
網路社群「斬殺行動處」日前號召在台中市祥和街集結，組織「斬殺陳柏源行動處」。台中市長盧秀燕今天（14日）表示，在台中鬧事、暴力行為，絕不寬貸；昨天警方已經到天祥街等處會勘，也報請台中地檢署偵辦，相關情形檢警都有掌握。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
曝吳怡農表態「不是為了選市長」！藍議員推測真正目的 點名1人能挑戰蔣萬安
藍綠白積極備戰2026大選，由台北市長蔣萬安坐鎮的「首都攻防戰」更是焦點戰區之一；針對民進黨可能推派的人選，除了已遞交意願書的壯闊台灣聯盟理事長吳怡農之外，外界預測立委王世堅、前秘書長林右昌，或是社民黨議員苗博雅都有可能。國民黨台北市議員李明賢指出，吳怡農雖然遞交意願書，但重點應該是在為下一次參選立委布局。綠營北市人選未定，至今只有吳怡農遞交請願書，李明賢在......風傳媒 ・ 16 小時前
花蓮縣府撤銷「陸配村長」解職處分 內政部出手了：地方不能另行解釋
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導有陸配身份的花蓮富里鄉村長鄧萬華，因未放棄中國國籍遭解職，她事後向花蓮縣政府提起訴願，縣府訴願委員會決議「撤銷原處...FTNN新聞網 ・ 1 天前
沈伯洋案立院民進黨團提案譴責中共跨境鎮壓 立院逕付二讀交協商
中國重慶公安日前對中共認定的「台獨頑固分子」、民進黨立委沈伯洋進行立案偵查，中國官媒央視（CCTV）新聞9日發布「起底台獨沈伯洋」影片，威脅會全球抓捕。民進黨立法院黨團今天（14日）提案，建請立法院會作成決議，譴責中共的跨境鎮壓惡行，無權對台灣人民實施任何懲戒。立法院會今天開會，朝野將此案逕付二讀，交付黨團協商。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
美股1個月最大單日跌幅！ 聯準會12月降息機率降、挫市場信心
「美國政府停擺終於結束，但已造成嚴重經濟損失！」根據白宮估計，每週約有150億美元財務損失，約6萬名非聯邦政府員工在此期間失業。政府重啟首日，全國機場雖逐步恢復運作，但仍有近1000個航班被取消。政府停擺也嚴重影響經濟數據發布，導致GDP預估值下降1%至1.5%，引發市場擔憂，美股三大指數全面下跌。在TVBS新聞網 ・ 1 天前
「台灣有事，就是日本有事」？高市早苗發言引發中日外交風波，北京將如何反制
日本高市早苗首相的涉台發言引發一連串的中日外交風波，中國以強勢的戰狼外交風格回應讓中日關係的脆弱本質立即曝光。中國強勢批評高市言論干涉內政，將造成嚴重後果。BBC NEWS 中文 ・ 1 天前
稱日本治安不安定 中國外交部突發通告：公民近期暫勿赴日
中國、日本兩國外交情勢緊張，中國外交部領事司今晚突然發布公告，提醒中國近期暫時別前往日本，已在日本的中國公民應密切關注當地治安情況，提高警覺並加強自我防護。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
民進黨又有「黑馬」了 2026台北市長最「夢幻」人選是陳建仁！
外界關注綠營2026推誰挑戰台北市長蔣萬安。繼壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農爭取提名，包括行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君，民進黨立委王世堅、沈伯洋、吳思瑤、莊瑞雄、黨秘書長徐國勇、前立委高嘉瑜，甚至台北市議員苗博雅都曾被點名。不過，最新爆料，綠營在北市最夢幻的人選，就是前副總統陳建仁。中天新聞網 ・ 19 小時前
從沈伯洋到八炯、閩南狼：北京為何對這些台灣人發出「紅色通緝令」？
中國官方近日先後對台灣民進黨籍立委沈伯洋，以及網紅「八炯」與「閩南狼」發布通緝令並懸賞追捕，指他們涉「從事分裂國家活動」。學者分析，北京對台政治人物的制裁行動正逐步升級。BBC NEWS 中文 ・ 1 天前
中共要中國人「暫勿前往日本」！台灣網友笑翻：第一次這麼支持中國
中日關係在「台灣有事」議題上持續緊繃之際，中國外交部領事司於昨（14）日晚間突發布一則措辭罕見的通告，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」。公告曝光後引發熱議，許多台灣網友更狠酸，「第一次這麼支持中國」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
「你們到底在怕什麼？」民進黨怒轟藍白：為何對聲援沈伯洋避而不談
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導面對中共立案調查民進黨立委沈伯洋，並揚言全球抓捕，民進黨團今（14）日在院會遞案，要求以立法院名義譴責中國跨境鎮壓，...FTNN新聞網 ・ 1 天前
第9選區安坑人口增 3黨搶攻
新北市議員第9選區向來是藍軍鐵票倉，現任5位議員席次藍3綠2，民進黨陳永福有意讓兒子陳韋任接棒，民眾黨傳聞將推年輕新人何青瑜參選。地方人士分析，第9選區幅員遼闊，藍營票源多來自新店地區，綠在山區占優勢，安坑地區近年人口遷入多，已是兵家必爭之地，3黨均部署重兵，積極搶票。中時新聞網 ・ 4 小時前