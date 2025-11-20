陳超明籲國科會續推動桃竹苗大矽谷 蘇振綱點出問題：夾雜私地、中油土地 3

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／苗栗報導

行政院113年9月正式核定桃竹苗大矽谷計畫，苗栗縣共盤點出3塊產業用地，後龍產業園區經濟部已願意擔任主管機關，竹南科東產業園區納入現行都市計畫通盤檢討辦理，但竹南科學園區擴大案（竹南科二期）目前仍苦無主管機關。立委陳超明今（20）日表示，苗栗縣是串接西部科技走廊的關鍵，投資苗栗絕對是最好的選擇，呼籲國科會擔任主管機關，以利後續行政程序能順利往下。

陳超明表示，面對縣政府帶頭向前衝，國科會應該是要做地方政府後盾，而非遇到問題就退縮，既然縣政府已經規劃竹南科二期，理當就是國科會擔任主管機關，以利後續行政程序能順利往下。他也質疑，為何「南部科學園區沙崙生態科學園區籌設計畫」審查快速通過，竹南科卻困難重重？

國科會副主委蘇振綱坦言，科學園區的開發，確實由國科會擔任主管機關，這部分在桃竹苗大矽谷計劃中都有提及。但現在的問題是，苗栗縣政府規劃竹南科擴大範圍，有許多私地，甚至夾雜中油土地，能做科學園區的只有一部分，需要等到整塊土地完全開發完，或進行區段徵收、市地重劃，甚至其他開發方式後，取得完整可供科學園區使用之地，計畫才能繼續推動。

針對南科沙崙生態科學園區審查部分被指大小眼，蘇振綱表示，南科規劃的531公頃都是科學園區，屬合法合規通過；至於竹南科部分，國科會也有回覆苗栗縣政府，二期的具體範圍要畫出來。他強調，目前收到計畫書中，土地範圍也許只有20%為科學園區產業用地，其他80%要做公共設施，故仍需由苗栗縣政府提出整體都市計畫、或國土計畫做整體開發。

另外，陳超明也指出，新AI十大建設散落於各部會，如產業應用為數發部主管，但百工百業落地運用卻是經濟部。他提醒各機關，新AI十大建設為旗艦型計畫，各部位別各彈各調，否則台灣AI發展恐無法跟上國際。

陳超明補充，目前產業界懂得AI也聽過AI，但企業主認為目前最大問題是懂AI的人，卻不懂產業關鍵技術，使得AI無法與產業結合。同時，懂AI也懂產業技術的情控下，未來會遇到擔心技術外流進而有偷藏步的狀況，這兩種面向各機關一定要解方，才能讓AI真正的幫助產業再進化。

照片來源：取自陳超明臉書

