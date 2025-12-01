陳超明轟能源政策轉彎 憂台積電人才外流掏空台灣

立委陳超明今日在立法院質詢時,針對民進黨能源政策大轉彎及台積電人才外流問題提出嚴厲批評,直言政府「做一套說一套」,縱容美日經濟間諜,恐將掏空台灣。

陳超明質疑,當初堅決反核的民進黨,包括台電董事長在內,現在卻要開放核二、核三廠延役,痛批「做一套說一套,有沒有對自己的良心交代一下?」他諷刺國民黨很笨,替民進黨的政策開路,「你們的政策不是很正確嗎?」

談到所謂的「台灣模式」,陳超明直指核心問題:「你們到底是打世界盃,還是在掏空台灣?」他表示,每個官員都說要打世界盃,但實際情況令人憂心忡忡。陳超明特別點名台積電前副總羅唯仁跳槽英特爾一事,批評政府面對此事竟不敢發聲,「我不知道我們的政府怎麼這麼縱容美國、日本的經濟間諜。」

陳超明警告,這是非常危險的徵兆。資金流向海外、產業鏈帶過去、人才也帶過去,台灣將剩下什麼?「我們自己本都沒了,你算什麼?」他痛心表示,台灣正面臨產業空洞化的嚴重危機,政府卻毫無作為。

陳超明的質詢點出了當前台灣面臨的兩大困境:一是能源政策的反覆不定,二是半導體產業的人才與技術外流。他呼籲政府必須正視問題,拿出具體對策,否則台灣恐將失去最核心的競爭優勢。

