陳進丁辭世 獲頒卓越市民

南管及造船匠師陳進丁辭世，市長黃偉哲四日出席公祭，頒發表揚狀。

（文化局提供）

記者翁順利∕台南報導

台南市列冊傳統表演藝術「南管」保存團體「振聲社」前社長、資深造船匠師陳進丁於今年辭世，台南市府為表彰其一生致力於南管音樂傳承及保存安平傳統造船技藝之貢獻，市長黃偉哲四日親赴公祭會場，頒發「卓越市民」表揚狀，由家屬代表受贈，以感念其長年為台南文化資產與傳統工藝的深厚貢獻。

市長黃偉哲表示，陳進丁前社長是府城文化的重要守護者、傳承者，一生橫跨藝術與實作工藝等領域，透過以行動支持傳統文化，不僅為振聲社付出近四十年心力，亦以自身專業留下珍貴的造船工藝記憶，展現令人敬佩的職人精神。此外，在「振聲社」面臨館閣整修、文物無處安放的艱困時刻，陳前社長義不容辭將珍貴樂器迎回家中保存，這份延續文化香火的使命感，讓百年的南管清音得以在府城持續傳唱，而在造船產業上，陳前社長更是見證了安平從木船到玻璃纖維遊艇的轉型歷史，如今雖然已仙逝，但相信他守護傳統的身影與精神，將永遠流傳在南管的雅樂與安平的海風之中。

廣告 廣告

文化局表示，陳進丁自十九歲加入振聲社，長年投入南管清音的演奏與推廣，並於一九九一年振聲社駐館之祀典武廟進行重修，館內百年文物與樂器一時面臨無處安置的窘境，主動將其迎回家中妥善保存，直至一九九六年廟宇重修完成後，更積極協助振聲社重新開館、招生並主理館務，讓沉寂一時的樂社恢復運作、重回正軌，對於社務的無私奉獻，為振聲社得以保存至今且蓬勃發展的關鍵力量。

此外，除音樂造詣外，陳進丁亦為安平地區傳統造船工藝的重要實踐者，十八歲進入安平進松造船廠，從木殼漁船基礎學起，年輕時即參與安平妙壽宮王船「金萬安號」之維修，於一九七七年轉入新生造船廠投入玻璃纖維遊艇製作，累積長年實務歷練與深厚技術，並熟稔傳統與現代造船技術之轉換與應用，並於二０一八年，接受台南市文資處「安平地區傳統造船工藝調查計畫」訪談，提供珍貴的造船口述歷史，為地方傳統工藝保存提供了重要史料，不僅在藝文與工藝界貢獻良多，更長年投入「台南市榕樹腳陳氏族親會」會務，積極襄助宗祠春秋祭祖與族務工作，展現敦親睦族的長者風範，以及其對家族與社群的責任感。