陳進堂獲國際健康識能最高榮譽

成立於二○一三年登記於瑞士日內瓦的亞洲健康識能學會所屬的「玉鳳國際健康識能獎委員會」宣佈二○二五年度獲獎者，頒予推動健康識能成效卓著的兩位專家學者-斯蒂芬·範登·布魯克教授、秀傳醫療體系社區健康中心陳進堂名譽院長。

台灣健康識能學會理事長張武修昨（十三）日表示，該獎項以臺灣鹿港許玉鳳女士的名字命名，表彰並紀念她在世時極力支持並推動健康識能的許多計劃。張理事長說，其目的是認可和促進全球健康識能的研究與實踐，並鼓勵各國和社區開展健康識能研究和落實；這些獎項旨在表彰在該領域具有最佳研究和實踐成果的個人或機構，其成果發表在國際經評審的期刊上。

斯蒂芬·範登·布魯克教授是比利時魯汶大學健康心理學教授，以及加拿大拉瓦爾大學副教授，曾擔任國際健康促進與教育聯盟執委五年、目前為IUHPE歐洲副主席。

他於二○二一年十一月被國際Expertscape認定全球健康教育專家之一，二○二三年一月起擔任世界衛生組織歐洲區域辦公室與洞察技術諮詢小組成員，並自二○二二年五月擔任比利時高級衛生理事會專家，及比利時健康識能網絡主席。布羅克教授自二○一三年以來一直擔任亞洲健康識能學會的顧問迄今。