陳進廣主持南投榮服處長布達 勉發揮服務熱忱

記者黃清衛／南投報導

國軍退除役官兵輔導委員會今（2）日於南投縣榮服處舉行新任處長李毓錫布達宣誓典禮，由副主任委員陳進廣擔任監誓人並主持布達儀式。典禮在服務照顧處副處長鄭陽光、就學就業處副處長沈立忠等貴賓共同見證下，圓滿完成、場面隆重。

陳進廣致詞指出，榮民服務處是輔導會推動各項服務政策的第一線單位，肩負照顧榮民眷與整合地方資源的重要使命。期勉全體同仁秉持輔導會「崇功報勳」的核心精神，持續發揮主動關懷與服務熱忱，深化與地方政府、企業及社會福利團體的合作，擴大服務照顧能量，為南投地區榮民先進及其眷屬提供更及時、更貼近需求的服務。

廣告 廣告

李毓錫表示，未來將承續歷任處長所奠定的良好基礎，帶領南投縣榮民服務處團隊精進行政效能與服務品質，並著重加強對年長榮民的生活關懷，以及協助青壯榮民解決就業需求；並與全體同仁攜手合作，用心陪伴榮民眷，讓大家都能感受到政府的溫暖關懷。

輔導會副主委陳進廣與南投縣榮服處全體同仁合影。(南投縣榮服處提供)

輔導會副主委陳進廣主持南投縣榮服處新任處長李毓錫布達宣誓典禮。(南投縣榮服處提供)