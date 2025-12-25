即時中心／廖予瑄報導

前新竹縣長陳進興本（12）月5日辭世，享耆壽93歲，據了解，陳的家屬謹遵其生前囑咐，不發訃聞、不辦公祭，一切從簡，並在11日低調完成火化。對此，新竹縣長楊文科今（25）日也表示，「深感哀悼不捨。」

據了解，陳進興上（11）月底傳出病重消息，並在5日病逝，享耆壽93歲。待家屬完成後事，消息才被傳出，並且震撼政壇。

「陳進興就像是另名『造山者』」，楊文科直言，陳是新竹縣市分治的推手，且是全台首位以區段徵收開發的首長，新竹科學園區的發展也有他的功勞；楊說，自己1988年曾陪同陳前往日本、韓國考察科學園區，並為了竹科園區第2期開發不遺餘力，「他深知若無法順利取得土地，將嚴重限制科技產業發展。」

陳進興為親民黨籍，曾任第5屆立法委員，為新竹縣第9、10屆縣長，並在1982年7月1日，將原縣轄的新竹市，升格為省轄市。

原文出處：快新聞／陳進興病逝「享耆壽93歲」楊文科不捨：他像另名「造山者」

