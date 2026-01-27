陳道輝中將調升副參謀總長 許志中升任海軍教準部指揮部並晉任中將

〔記者羅添斌／台北報導〕國軍月底將有新一波的將領調動，據軍政人士指出，國防部已報請總統核定中少將晉任案，擬由海軍教準部指揮官陳道輝中將調升為國防部副參謀總長，並由海軍艦隊指揮部副指揮官許志中少將升任教準部指揮官，許志中月底將同步晉任為海軍中將，相關人事若獲總統批定，將於二月一日生效。

海軍這項人事調整，也將牽動多位艦隊長等作戰部隊部隊長的調動，不過，原本傳出海軍艦隊指揮部指揮官丶海軍司令部參謀長人事的調整，因為卡在國防部115年度預算丶1.25兆元軍事特別條例草案至今未能付委審查，海軍參謀長都要負責對立委說明，因此這部分的人事調整要再看預算進度再行考量。

廣告 廣告

海軍高層調整，先前是原任副參謀總長蔣正國在去年12月升任海軍司令，並晉任為海軍上將，副總長的職缺，經過2個月的調整期之後，國防部報請總統同意由陳道輝中將擔任。

陳道輝為海軍官校79年班畢業，歷任海軍168艦隊艦隊長 海軍司令部戰鬥系統處處長丶國防部參謀本部後勤參謀次長室次長丶國防部政務辦公室主任及海軍教育訓練暨準則發展指揮部指揮官等職，2020年擔任海軍敦睦遠航訓練支隊少將支隊長，率艦隊出訪友邦，但因艦隊所屬的磐石軍艦官兵染疫確診及返國後未核實休假管制問題，引發社會關注，在各方壓力下，時任海軍司令劉志斌上將自請處分，海軍艦隊指揮部指揮官高嘉濱中將、支隊長陳道輝少將等兩人先行調離現職，不過，在調查完畢並公佈結果後，高嘉濱中將和陳道輝少將是以記過兩次丶恢復原職結案。

陳道輝在磐石軍艦官兵染疫期間，一肩扛起所有責任，即便是遭到記過兩次處分，但軍中及各界對其的評價仍是正面大於負面，2023年6月，陳道輝獲核定晉任中將並升任國防部後勤次長，接續又調任為國防部政務辦公室主任丶海軍教準部指揮官等職，此次再獲報請總統同意擔任為副參謀總長，是對其軍職貢獻的肯定。

【看原文連結】

更多自由時報報導

海鯤號展開首次潛航測試 力拚6月交艦

海鯤號完成淺水潛航前置測試 邁向潛航新里程

美國正式退出WHO 川普政府霸氣曝理由：世衛假裝台灣不存在！

Bolt-M單兵攻擊無人機曝光！比彈簧刀更狠 傳已送烏前線測試

