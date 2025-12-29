陳達毅倉皇衝氣象署 領帶歪歪逗笑全網：不太會打

台灣東部海域27日深夜發生規模7.0有感地震，全台民眾都被嚇醒，中央氣象署也在第一時間召開記者會，不少觀眾都發現，負責解說地震資訊的地震中心科長陳達毅領帶歪掉，意外成為焦點。對此，他昨（28日）還原事發經過，表示在地震當下已經熄燈睡覺，結果馬上跳下床衝到氣象署。

宜蘭外海27日深夜11時5分發生規模7.0地震，最大震度4級，花蓮地區搖晃時間長達21秒，北部多地也有約10秒搖晃，嚇得不少網友在社群平台分享地震驚人瞬間，然而中央氣象署也在第一時間召開記者會，向民眾說明最新情況。

不過有網友就發現，這次負責解說地震資訊的地震中心科長陳達毅，脖子上的領帶似乎有些歪掉、頭髮顯得凌亂，外界不禁猜想，他應該是來得倉促，才沒有注意到這些細節。

陳達毅還原事發經過，透露自己當下在睡覺，有感覺到在搖晃，加上聽到國家警報在響，就決定馬上穿衣服出門，身為晚班值班待命的主管，他第一時間從床上跳起來出門，隨即從新北市中和區的住所，趕抵位於台北市中正區的氣象署，期間一邊趕路、一邊聯繫同仁準備簡報資料，並思考如何向民眾講解。

地震於當晚11時05分發生，他僅費時25分鐘就抵達氣象署，不過署內電腦卻突然當機，但因情況緊急，他並沒有多作等待，他說：「修完其實快沒時間了，記者們也早就在外面等候，不想讓大家等，我就直接上去了。」

對於自己領帶歪掉這件事，陳達毅坦言，其實自己不太會打領帶，領帶是之前就打好的，只是套上去而已，出門前也沒時間照鏡子。

