陳都靈傳遭凌虐獻祭！「今公開現身」紅毯受訪 她親吐經歷：是很大挑戰

中國女星陳都靈近日捲入離奇傳聞，先前網路一度瘋傳她「處境危險、恐遭獻祭」，甚至流出疑似她本人的直播畫面，引發大量揣測與恐慌。就在各界議論未歇之際，陳都靈今（16）日傍晚以實際行動打破傳言，公開現身安徽衛視《2025國劇盛典》紅毯，不僅全程直播亮相，還親自接受主持人訪問，狀態看來相當從容。

陳都靈出席國劇盛典活動，一襲白色連身裙相當亮眼。（圖／翻攝自微博）

陳都靈稍早在微博曬出9張造型照，並標註「#國劇盛典」「#2025國劇盛典」，隨後於晚間出席活動紅毯。她身穿一襲白色連身長裙，搭配珍珠飾品現身，氣色明亮、神情自若，與先前網路盛傳的種種說法形成強烈對比，也讓不少粉絲鬆了一口氣。《2025國劇盛典》由安徽衛視主辦，以「破局而立·劇力向新」為主題，於12月16日在河北廊坊大廠影視中心錄製，並進行全網直播，作為國劇年度重要盛事，吸引近百位影視從業人員到場。陳都靈此次現身紅毯，也被視為對近期謠言最直接的回應。

陳都靈出席國劇盛典活動，在紅毯上接受主持人訪問。（圖／翻攝自安徽衛視）

在紅毯訪問中，主持人首先提到她主演的新作《雁回時》獲得不錯迴響，陳都靈談到自己在劇中飾演的角色「莊寒雁」，形容這是一位「非常有力量感的女生」，無論身處何種境遇，都會不斷向上成長。她也表示，希望觀眾、尤其是喜歡這部作品的女生，能從角色身上獲得力量。

陳都靈出席國劇盛典活動，在紅毯上接受主持人訪問。（圖／翻攝自安徽衛視）

談及這個角色與過往作品的差異，陳都靈坦言，《雁回時》從劇本階段就有不少動作與打戲設計，對她來說是一大挑戰。她形容自己在拍攝過程中，彷彿跟著角色一起經歷成長，「可能每一場戲對我來說都是挑戰，但也因為這樣，這個角色和這部作品才能最終完整呈現在大家面前。」被問到未來接演角色的規劃，她則回應，最重要的仍是劇本是否能打動她，以及角色是否能帶來新鮮感與突破，也希望未來能持續嘗試更多不同面向、具有挑戰性的角色。

陳都靈出席國劇盛典活動，步上紅毯。（圖／翻攝自安徽衛視）

事實上，陳都靈日前因美國靈媒Kandis Starr的說法，被點名「可能在特定日期遭獻祭」，相關內容在網路迅速擴散，甚至有人聲稱看到疑似她的直播畫面，卻因五官比例、臉型細節與過往不同，引發是否「本人現身」的爭議。對此，陳都靈方面不僅多次透過社群更新近照，她的工作室也早在12月初公布完整行程，顯示她將於多日出席公開活動，並傳出已透過律師表明，相關謠言屬誇大不實，將保留法律追訴權。

如今她親自站上紅毯、在直播鏡頭前受訪，狀態良好，也讓先前的各種揣測不攻自破。紅毯畫面曝光後，粉絲紛紛留言力挺，直呼她「今天超美」、「白裙配珍珠太適合」、「天鵝頸狀態滿分」，也期待她未來在螢幕上帶來更多作品。

陳都靈被瘋傳遭到凌虐獻祭，今公開出席活動露面。（圖／翻攝自安徽衛視）

