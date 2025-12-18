陳都靈傳遭凌虐獻祭！公開現身被拍「驚見范世錡」 網全嚇傻了

娛樂中心／綜合報導

網友發現陳都靈身後左邊戴口罩男子疑似范世錡。（圖／翻攝自微博）

中國女星陳都靈近日捲入離奇傳聞，先前爆出靈媒一度指她很危險，之後又流出疑似本人的直播畫面，但引發不少粉絲揣測，就在各界議論未歇之際，陳都靈日前出席紅毯粉碎流言。不過卻有網友發現她身後疑似出現被指于朦朧案兇手之一的范世錡，再度掀起討論。

陳都靈出席國劇盛典活動，一襲白色連身裙相當亮眼。（圖／翻攝自微博）

有網友曬出她出席國劇盛典活動後走出會場的畫面，認為她一路低頭不語，感覺害怕人群跟燈光，身體僵硬頻往後傾，精神狀態似乎丟了魂。還有網友發現她後面戴口罩的男子疑似是范世錡，不過也有人覺得根本不像，兩派說法都有。

而陳都靈捲入離奇傳聞，不過陳都靈工作室於12月1日公布她的最新行程，顯示她將於12月16日、19日、23日於北京參與公開活動。如今網路也傳出陳都靈透過律師發聲明，表示散播誇大不實的網路用戶內容完全子虛烏有，性質極其惡劣，已對委託人名譽造成嚴重侵害，會持續監控取證並保留法律追訴權。

