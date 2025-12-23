陳都靈公開亮相仍被盯？離場神態怪異掀全網熱議 背後疑現范世錡監視

記者林宜君／台北報導

中國演員于朦朧今年傳出墜樓身亡後，官方已對外說明為意外事件，但網路輿論至今未歇，各式陰謀論、未經證實的指控持續流傳。近日，相關討論更延燒至中國女星陳都靈，部分網友在社群平台聲稱她「可能成為下一個受害者」，甚至傳出已遭不測的說法，引發不少粉絲憂心。

陳都靈，部分網友在社群平台聲稱她「可能成為下一個受害者」，甚至傳出已遭不測的說法，引發不少粉絲憂心。（圖／翻攝陳都靈微博）

針對這些流言，陳都靈於12月16日公開現身安徽衛視舉辦的國劇盛典頒獎典禮，成為爭議後首次大型公開活動。當天陳都靈身穿白色連身禮服走上紅毯，並接受主持人訪問，談及新戲《雁回時》時表示，自己飾演的角色「莊寒雁」「無論身處何種境遇，都會不斷向上成長」。整體狀態看來氣色正常，並未出現網路所形容的異常情況。

網友發現陳都靈身後左邊戴口罩男子疑似范世錡。（圖／翻攝自微博）

活動結束後，陳都靈也在微博分享多張典禮現場照片，包含與其他藝人的合影，不少網友因此認為先前靈媒與網路傳言「不攻自破」。不過，仍有部分網友截取陳都靈離場時的畫面，指她低頭不語、步伐僵硬，甚至解讀為「神情緊張」，進一步衍生出遭人控制的揣測，還有網友發現她後面戴口罩的男子疑似是范世錡在監視一樣，被網友諷刺根本背後靈，不過也有人覺得根本不像，兩派說法都有。但相關說法並未獲得任何實質證據或官方證實。此外，也有人質疑陳都靈外貌出現變化，將牙齒與過往照片對比，甚至懷疑「出席活動者非本人」。對此，多數粉絲與理性網友指出，燈光、妝容、拍攝角度及修圖效果，都可能造成視覺差異，難以作為判斷依據。

YouTube頻道「光之子－朧兒」近日上傳分析影片，指出將陳都靈的宣傳畫面放慢檢視後，疑似出現上排牙齒不清楚、甚至像是「消失」的視覺狀況。（圖／翻攝自光之子－朧兒YT）

于朦朧事件發生後，網路同時再度翻出其所屬的天娛傳媒過往爭議，包含合約條件嚴苛、解約門檻高等問題。近來，確實有部分原屬該公司的藝人陸續傳出解約或不續約消息，外界普遍解讀與合約糾紛、工作安排及輿論壓力有關，但「集體遭虐」等說法仍停留在網路揣測階段，並未有司法或官方調查結果對外公布。目前而言，陳都靈持續正常工作、公開露面，與網路流傳的極端說法存在明顯落差。相關傳言多源自剪輯畫面與主觀解讀，真實性仍有待查證，事件後續發展仍需以正式資訊為準。

