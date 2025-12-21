陳都靈公開現身2人平行攙扶「步伐異常慢」牙齒細節成焦點 真實狀態曝

娛樂中心／綜合報導

陳都靈稍早現身紅毯，真實狀態曝光成為焦點。（圖／翻攝自微博）

中國女星陳陳都靈都靈近日因網路流傳多則離奇傳聞而成為話題焦點，從所謂「遭凌虐」、「精神異常」到「牙齒消失」等說法在社群間擴散。就在各種揣測持續延燒之際，她現身「2025騰訊視頻星光大賞」紅毯，原本被視為正面回應流言的重要時刻，然而現場畫面中流出的多個細節，再度引發網友高度熱議。

陳都靈步入紅毯站C位，卻重頭到尾被2位演員左右攙扶進場。（圖／翻攝自腾訊视频微博）

從紅毯全程畫面可見，陳都靈並非獨自進場，而是由左右兩名同劇演員辛雲來、溫崢嶸全程攙扶現身。三人一同平行踏上紅毯，她雙手分別被兩側緊握，行走節奏明顯放慢，步伐短且遲疑，與一般藝人紅毯上自信前行的狀態形成強烈對比。即使站定位拍照前，兩側仍未完全放手，除訪問外幾乎沒有單獨行走的畫面。

不少網友注意到，陳都靈在移動過程中，身體重心多次偏向左右其中一人，腳步顯得小心翼翼，行走方式略顯僵硬，整體動作略微不夠流暢自然。走上紅毯中央定點前，仍維持被攙扶姿態，直到站穩後才短暫放鬆。從近距離特寫來看，陳都靈當晚妝容精緻、造型完整，臉部表情控制得宜，對鏡頭仍能露出微笑，但笑容略顯收斂，神情偏為克制。與過往紅毯上從容自若、步伐輕快的形象相比，整體狀態明顯不同，也因此成為討論焦點。

陳都靈牙齒細節狀態也相當受關注。（圖／翻攝自騰訊視頻微博）

針對網路上盛傳陳都靈的「牙齒異狀」說法，從紅毯近距離照片與直播畫面中可清楚看到，陳都靈牙齒排列完整，笑容自然，未出現缺損或異常情形，僅表情略微僵硬，與傳言內容明顯不符。粉絲也指出，相關謠言可能源自畫面角度或濾鏡誤判，被過度放大解讀。

紅毯直播畫面流出後，相關片段迅速在網路上被截圖、轉傳，不少網友指出，「被左右兩人從頭扶到尾」、「幾乎沒有自己走路的畫面」、「走速異常緩慢」等細節，認為即使未說明原因，畫面再度讓人產生疑問。也有人表示，若只是造型或禮服因素，通常會在行走初段協助，並不會全程攙扶。而主辦單位與陳都靈本人皆未對此多作說明。

