陳都靈宣傳片變恐怖片？牙齒消失嚇到發涼 慢速特寫圈出驚人影像

記者鄭尹翔／台北報導

距離「2025 騰訊視頻星光大賞」開幕尚有數日，官方宣傳片卻意外引發網路討論。影片中女星陳都靈的口部影像在慢速播放下，被部分網友指出「牙齒消失」，相關揣測迅速在社群平台延燒，成為近期討論焦點。

YouTube頻道「光之子－朧兒」近日上傳分析影片，指出將陳都靈的宣傳畫面放慢檢視後，疑似出現上排牙齒不清楚、甚至像是「消失」的視覺狀況。（圖／翻攝自光之子－朧兒YT）

騰訊日前公布出席名單，包括陳都靈、趙露思、白鹿等人氣演員，原本吸引粉絲期待。YouTube 頻道「光之子－朧兒」近日上傳分析影片，將陳都靈的畫面放慢至 0.2 倍速，發現口部區域疑似出現上排牙齒不清楚甚至「消失」的情況，並加上紅圈與文字標示，影片曝光後引發部分網友留言質疑「神情怪異」、「牙齒不完整」，甚至衍生出各種陰謀論與恐怖聯想。

廣告 廣告

不過，理性網友指出，該現象多與影片壓縮、慢速播放、補幀演算法以及燈光角度有關，並非真實生理異常。目前陳都靈本人與星光大賞主辦單位皆未對網路傳言回應，官方尚未證實任何異常情況。事件再次提醒大眾，影像細節容易被過度解讀，網路討論應保持理性，等待官方正式說明。「2025 騰訊視頻星光大賞」將於 12 月 21 日舉行，粉絲仍可期待陳都靈與其他演員的精彩現場表演。

更多三立新聞網報導

五月天阿信變長腿美男！合體F3風格大改變 粉色西裝造型意外成亮點

山寨周杰倫開演唱會還接代言！杰威爾緊急回應11字 網：杰倫宇宙太強大

言承旭勾起大S回憶！掛流星項鍊全場哭了 想起當年「道明寺與杉菜」

李玟真正死因非輕生？疑慘遭外傭飲料下毒 嘔吐物嗆入肺部導致窒息

