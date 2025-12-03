陳都靈將被「獻祭」 靈媒爆料瘋傳 工作室打臉陰謀論

女星陳都靈被爆將於12月5日被獻祭。（圖／翻攝自陳都靈工作室微博）





中國男星于朦朧9月離世後，官方給予「酒後墜樓」的判斷並不被大眾接受，至今網友紛紛在連署要求一個真相，並且許多網路陰謀論消息延燒，更有靈媒介入爆料，如今指出女星陳都靈將於本月5日被獻祭，但從其工作室的行程圖，消息有望不攻自破。

從10月中旬開始，陳都靈就被傳出已經是「替身出席」，靈媒Deborah更聲稱陳都靈早已遭囚禁並身亡，還講述了她與人搏鬥，臉部遭到焚燒，最後離世於礦區，整個過程還被拍下，影片在暗網販賣，不過目前並無人能將證據拿出。

女星陳都靈工作室也發布將於12月16日、19日、23日在北京出席公開活動。（圖／翻攝自陳都靈工作室微博）

面對被爆出是「替身」一事，陳都靈則在11月中旬發出律師聲明向造謠者提吿，不過許多人依舊相信「陰謀論」，如今其工作室也發布將於12月16日、19日、23日在北京出席公開活動，本人現身大眾視野，則有機會能讓傳聞不攻自破。

