陳都靈才瘋傳遭獻祭離世！新片驚見「牙齒離奇消失」網嚇壞

娛樂中心／綜合報導

中國男星于朦朧9月離奇墜樓案身亡，官方以「失足意外」草草結案、全面封鎖消息並下令禁談；網路卻開始流傳「獻祭」、「酷刑」等各種陰謀論，甚至爆發「替身疑雲」。其中演過《花千骨》中國女星陳都靈，近期被靈媒點名是「第二個于朦朧」，還稱她被受困凌虐、臉部遭焚燒，已被獻祭離世，甚至稱如今露臉的都是替身。雖然工作室已發聲否認，但陳都靈每次現身都會被放大檢視，近日就有網友在宣傳片發現，陳都靈的口部在影像慢速播放下驚見「牙齒消失」，詭異畫面再度引發中國網友熱議。

陳都靈擁有亮眼外型。（圖／翻攝「陳都靈」微博）

據悉，騰訊年度盛事「2025 騰訊視頻星光大賞」將在明（21日）登場，官方日前公布出席名單，陳都靈也是來賓之一。不過，因于朦朧之死誕生的YouTube頻道「光之子－朧兒」，近日發出官方一段宣傳片，只見陳都靈放下一頭長髮、身穿米色上衣為典禮宣傳，不過頻道放大畫面聚焦在嘴巴、並以0.2倍速慢動作播放，發現上排左右兩邊牙齒疑似出現空洞，令該頻道不禁質疑，「乍看是宣傳片，其實是恐怖片？上面的牙齒不見了，怪怪的。」

陳都靈被指眼神空洞、牙齒消失。（圖／翻攝「光之子－朧兒」YouTube）

陳都靈被指眼神空洞、牙齒消失。（圖／翻攝「光之子－朧兒」YouTube）

片段曝光後，不少網友驚訝表示，「牙齒被拔了！無法無天了」、「都是一群無法無天的魔鬼」、「以前總是開懷大笑的很漂亮，現在有點唯唯諾諾的感覺」、「不知道要怎麼形容那種毛骨悚然」、「他們的手法都一樣」、「之前朦朧那個還可以說是角度問題。這個就挺明顯了。好可怕」、「又是一大片水泥牆背景」、「哪有牙齒掉還兩邊掉一樣位置的」、「水靈靈的女孩這樣糟蹋」。但也有人質疑真實性，認為可能是角度問題。





