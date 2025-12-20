陳都靈是下個于朦朧？網揪宣傳片驚見牙齒消失 「同一巧合」令全網發毛

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

中國男星于朦朧在今年9月間離奇墜樓身亡，中國官方當時快速以「失足意外」草草結案，並全面封鎖消息、放話提告散布消息者，不過網路社群仍延燒「獻祭」、「虐待」等陰謀論。中國女星陳都靈近日也捲入類似傳聞，有網友發現，騰訊於日前釋出「2025騰訊視頻星光大賞」活動宣傳片，其中陳都靈的影片遭網友慢速放大檢視，她的口部在影像慢速播放下驚見「牙齒消失」，且該部影片與于朦朧生前影片有一驚人巧合，引發網友熱議。

中國女星陳都靈日也捲入類似「獻祭」、「虐待」等傳聞。（圖／翻攝自「光之子－朧兒」臉書）

騰訊日前公布「2025騰訊視頻星光大賞」出席名單，其中包括陳都靈、趙露思、白鹿等人氣演員。不料，YouTube頻道「光之子－朧兒」以0.2倍速放大分析該影片，發現陳都靈口部疑似出現上排左右2邊的牙齒「消失」的情況，令該頻道質疑，「乍看是宣傳片，其實是恐怖片？上面的牙齒不見了，怪怪的。」

影片曝光後，引發網友熱烈討論，認為陳都靈「神情怪異、僵硬」，五官也與以往有些微不一樣；且有網友指出，該宣傳片拍攝地點背景也是「水泥牆」，與于朦朧生前拍攝影片背景非常相似，進而衍發各種陰謀論與驚悚揣測。

