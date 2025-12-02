陳都靈爆恐遭「獻祭」成下一個于朦朧 「媽媽」驚傳出事了！氣炸報警證明自己

溫崢嶸（左）曾在《雁回時》中飾演陳都靈的媽媽。翻攝微博

47歲的中國女演員溫崢嶸在《許我耀眼》中飾演趙露思的婆婆受矚目，之前也曾在《雁回時》中飾演陳都靈的媽媽，演技讓人驚艷，私下正面形象也受到觀眾喜愛。近日陳都靈傳出恐步入于朦朧後塵遭「獻祭」，溫崢嶸竟也捲入「翻車」爭議，遭到「AI換臉」直播賣假貨。

根據陸媒報導，溫崢嶸發現自己容貌被盜用，售賣假冒偽劣產品，立刻質問後被封鎖，讓她怒喊：「我現在就很難證明我是我。」氣炸報警。結果有言論稱「溫崢嶸賣面膜出事把鍋推給AI」、「溫崢嶸疑似翻車了」。

溫崢嶸演技佳，形象也正面。翻攝微博

強烈譴責水軍！怒發報警聲明卻刪除

溫崢嶸透過經紀公司發布正式聲明維護權益，其中表示：「為依法維護溫崢嶸女士的名譽及我司商業信譽，已委託專業律師團隊，對長沙某傳媒公司受託發佈不實信息的行為完成了取證工作。」、「我司工作人員已於2025年11月29日，攜證據材料至有管轄權的公安機關處報案，公安機關現已依法受理本案並出具了相關法律文書，案件正在偵辦中。」

趙露思（右）、溫崢嶸、陳偉霆在《許我耀眼》中飾演一家人。翻攝微博

聲明也對網友喊話：「強烈譴責雇傭網絡水軍，惡意捏造不實信息並侵害藝人名譽的違法行為，將嚴肅追究相關主體的法律責任，絕不姑息。」但被發現聲明2日下午已刪除，溫崢嶸並更改個人帳號動態，強調：「除了本賬號直播其他賬號均為假冒。」經紀公司與警方對此事都不再做進一步回應。



