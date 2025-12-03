陳都靈爆成于朦朧第二 獻祭日期曝光 「媽媽」也傳出事

女星陳都靈和溫崢嶸在陸劇《雁回時》飾演母女。（圖／翻攝自微博）





中國男星于朦朧9月11日墜樓身亡震驚娛樂圈，死因至今眾說紛紜，甚至連美國靈媒Kandis Starr都現身說法，近日更指出女星陳都靈將在12月5日遭到獻祭，而其「母親」溫崢嶸也無端捲入爭議，氣炸表示：「我現在很難證明我是我。」

曾在《雁回時》飾演陳都靈母親的女星溫崢嶸，日前肖像遭不法份子利用，被AI換臉直播賣假貨，她也直接詢問不法份子，但直接遭到封鎖，讓她也十分生氣，向網友表示：「我現在很難證明我是我」，並選擇報警處理。

而被靈媒指出將於12月5日被獻祭的陳都靈，事實上從10月下旬已經傳出「被替身」，消息鬧得沸沸揚揚，在上月中陳都靈方發出聲明表名陰謀論內容完全子虛烏有，並堅決追究侵權者的法律責任。

