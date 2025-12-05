陳都靈爆有替身 迪麗熱巴動作僵硬、容貌全變！也遭質疑是「克隆人」

迪麗熱巴出席活動時被指動作生硬。翻攝微博

中國男星于朦朧離奇墜樓身亡後，因疑點重重，官方「獻祭」藝人消息頻傳，日前有美國靈媒爆出，陳都靈將在5日被獻祭，且她本人已被囚禁，公開活動上出現的都是替身。接著又有網友指出，當紅一線女星迪麗熱巴近日出席活動時也模樣怪異，質疑也是「克隆人（複製人）」。

日前迪麗熱巴與陳星旭等演員出席新作《梟起青壤》活動時，在現場舉手投足都被認為很生硬，尤其擺動身體跳舞的畫面更顯不自然，因迪麗熱巴從小學跳舞，網友認為這不是她該有的水準。

迪麗熱巴被指容貌與過去不同。翻攝微博

容貌變了！傳出真人逃到土耳其

此外，也有很多網友指出迪麗熱巴容貌變了，當天的臉看起來很腫。不認為是「替身」的網友則指出，可能是做醫美、水腫，或是33歲的她臉部也隨年紀變化與剛出道時不同。網路上更有傳聞指出，迪麗熱巴本人已逃出，現在人在土耳其。



