陳都靈爆被凌虐離世有替身！迪麗熱巴也傳受害 近照曝光疑「複製人」

娛樂中心／綜合報導

迪麗熱巴出席活動時被指動作生硬。（圖／翻攝自微博）

日前有美國靈媒爆出，陳都靈將在5日被獻祭，且她本人已被囚禁，公開活動上出現的都是替身。不過陳都靈工作室已於12月1日公布她的最新行程，顯示她將於12月16日、19日、23日於北京參與公開活動，如今網路也傳出陳都靈透過律師發聲明表示散播誇大不實的網路用戶內容完全子虛烏有，性質極其惡劣，已對委託人名譽造成嚴重侵害，會持續監控取證並保留法律追訴權。如今又有網友指出，當紅一線女星迪麗熱巴近日出席活動時也模樣怪異，質疑也是「克隆人（複製人）」。粉絲也紛紛留言驚呼，「這完全不是她啊。」

陳都靈曬出近照。（圖／翻攝陳都靈微博）

日前迪麗熱巴與陳星旭等演員出席新作《梟起青壤》活動時，在現場舉手投足都被認為很生硬，尤其擺動身體跳舞的畫面更顯不自然，因迪麗熱巴從小學跳舞，網友認為這不是她該有的水準。此外，也有很多網友指出迪麗熱巴容貌變了，當天的臉看起來很腫。不認為是「替身」的網友則指出，可能是做醫美、水腫，或是33歲的她臉部也隨年紀變化與剛出道時不同。

網路上更有傳聞指出，迪麗熱巴本人已逃出，現在人在土耳其。不過也有網友認為，她那張被指是複製人的照片可能只是現場燈光、拍攝角度的問題，迪麗熱巴的臉看起來才會比較浮腫，但這確實是她本人沒錯。另外，還有粉絲表示抖肩舞的動作本來就是這樣跳的，迪麗熱巴的表演完全沒有問題，不能拿她跳其他舞的影片來對比，風格根本完全不一樣。

