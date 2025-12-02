陳都靈爆被獻祭淪于朦朧第二！昔直播傳「詭異哭聲」疑遭凌虐畫面外流

娛樂中心／林昀萱報導

中國男星于朦朧9月清晨墜樓身亡震驚娛樂圈。近日美國靈媒Kandis Starr更透露，女星陳都靈將在12月5日被獻祭；還有美國靈媒表示陳都靈已經離世，綁架者把陳都靈和其他受害者的生死掙扎當成娛樂，把過程拍成影片直播，還在暗網上販賣謀利。隨著傳言甚囂塵上，過去陳都靈直播詭異畫面也被翻出。

陳都靈2015年演出電影《左耳》出道，近年主演多部電視劇，但在于朦朧墜樓意外引爆討論後，網紅蓓姨在YouTube頻道《蓓姨California Life》聲稱，有靈媒表示陳都靈將在12月5日被殺害獻祭，甚至已經離世。就有網友翻出她跟于朦朧互動，發現兩人曾合作過，2020年更一起為中國金雞獎開幕表演四手聯彈鋼琴，猜測應該是私下有聯繫，兇手翻看于朦朧手機看到訊息來往紀錄，因此才追殺陳都靈，以為陳都靈知道什麼。

網友公開陳都靈真假對比照，分析兩人左眼一個有痣，一個無痣。（圖／翻攝自網路）

還有人翻出過去陳都靈10月18日、32歲生日當天直播，臉僵硬、眼部黑痣消失，容貌和過往差很大，被質疑是帶著人皮面具的替身。且直播時背景音雜亂，還傳出哭喊「你打我」、「放我出去」等哭喊聲，被質疑當時就遭到毒手。當時陳都靈工作時還發出律師聲明駁斥替身傳聞，究竟真相為何有待釐清，但相關話題持續引發熱議。

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

