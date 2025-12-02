陳都靈爆被獻祭離世成「于朦朧第二」！「媽媽」驚傳出事了 氣炸報警

娛樂中心／綜合報導

中國男星于朦朧9月清晨墜樓身亡震驚娛樂圈。近日美國靈媒Kandis Starr透露陳都靈現在很危險，指稱她在啟皓藝術館被強行灌藥，且將會在12月5日被獻祭。網紅蓓姨2日更再度上傳新片，稱美國靈媒Deborah表示「陳都靈已經離世」。如今曾在《雁回時》與陳都靈飾演母女的47歲女星溫崢嶸最近也捲入爭議，遭到「AI換臉」直播賣假貨，讓她立刻氣炸報警。

美國靈媒透露，陳都靈現在很危險。（圖／翻攝自微博）

溫崢嶸發現肖像被不法分子利用在網路上售賣假冒偽劣產品。質問對方時卻立刻遭到封鎖，讓她氣得隨即氣炸報警處理。但事件曝光之後，網路輿論卻出現對溫崢嶸不利的言論，包括有聲音質疑「溫崢嶸賣面膜出事把鍋推給AI」、「溫崢嶸疑似翻車了」。

對此溫崢嶸也立即透過經紀公司發布了正式聲明。聲明中強調，已委託專業律師團隊，對長沙某傳媒公司發布不實信息的行為完成取證，同時強烈譴責惡意捏造不實信息、侵害藝人名譽的違法行為，表明將嚴肅追究法律責任，絕不姑息。但該則聲明事後卻被發現已於隔天火速刪除。溫崢嶸本人則更改了個人帳號動態，強調：「除了本帳號直播其他帳號均為假冒。」

