陳都靈爆遭凌虐離世！工作室才曬公開行程打臉 網突驚見：刪文了

娛樂中心／綜合報導

近日美國靈媒Kandis Starr透露陳都靈現在很危險，指稱她在啟皓藝術館被強行灌藥，將會在12月5日被獻祭。網紅蓓姨2日再度上傳新片稱美國靈媒Deborah表示「陳都靈已經離世」。當時事後陳都靈工作室於12月1日公布她的最新行程，顯示她將於12月16日、19日、23日於北京參與公開活動，若她現身，相關謠言有望不攻自破。如今卻被發現行程發文已刪除。

有網友發現前幾天還看到陳都靈微博發布的12月行事曆，「但奇怪的是今天上去看，行事曆卻拿掉了。不得不讓人懷疑。」底下其他人留言表示：「迪麗熱巴也很可疑，感覺這些兇手一直在犯案，毫不在乎假人很假，吃人的國家。」、「這種事還是別說對的好，又一個優質良材沒了，聽說他們又一個清苗計畫，怎麼都是一堆反人類的罪。」

網路傳出陳都靈律師聲明。（圖／翻攝自網路）

而先前還有網友發現陳都靈最近才發微博，但也有人猜測表示微博可以請人代發，甚至公開疑似陳都靈的跟本尊對比照。對此陳都靈近來也曾透過律師發聲明，表示散播誇大不實的網路用戶內容完全子虛烏有，性質極其惡劣，已對委託人名譽造成嚴重侵害，會持續監控取證並保留法律追訴權。

三立新聞網提醒您：

民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

