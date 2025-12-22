陳都靈爆遭「燒臉獻祭」離世 走路「1怪狀」洩真實近況！

娛樂中心／江姿儀報導



中國男星于朦朧9月墜樓身亡後，網路上至今流傳「獻祭」、「虐殺」等各種陰謀論，爆出不少中國娛樂圈黑幕。事後有人爆料，中國多位明星被盯上，其中32歲女星陳都靈遭傳為于朦朧後的第2人，還稱她受困遭虐、臉部遭人焚燒，還傳出她被獻祭已離世，甚至稱如今露臉的都是替身。雖然工作室已發聲否認，但陳都靈直播、公開露面的「詭異畫面」仍瘋傳。她昨（21日）出席活動走紅毯，行走狀態再度引發中國網友熱議。





陳都靈爆「臉遭燒、被獻祭」牙齒消失

中國女星陳都靈（右）遭爆成為于朦朧（左）後的第2人，疑遭虐被獻祭。（圖／翻攝自微博、陳都靈工作室微博）

中國女星陳都靈外型清純秀麗、身材高䠷，擁有校花級長相，於 2015 年因出演蘇有朋執導的電影《左耳》正式踏入演藝圈，近年更憑多部熱播劇逐漸走紅、人氣持續攀升。沒想到近期有傳聞稱她被關起來凌虐、臉部遭人焚燒、被獻祭已身亡，甚至稱現在鏡頭前的陳都靈並非本尊，而是帶著矽膠人皮面具的替身，各種「詭異畫面」瘋傳。

陳都靈10月18日生日直播，梳髮時拉扯皮膚畫面流出，脖頸紋路怪異遭質疑非本尊，而是戴著矽膠面具的替身。（圖／翻攝自微博、Threads）

陳都靈被指眼神空洞、牙齒消失。（圖／翻攝「光之子－朧兒」YouTube）

近日陳都靈錄製宣傳影片時，YouTube頻道「光之子－朧兒」轉貼稱放大畫面特寫嘴部時，並以0.2倍速慢動作播放，發現她上排左右兩邊牙齒疑似出現空洞，不禁質疑「乍看是宣傳片，其實是恐怖片？上面的牙齒不見了，怪怪的。」，相關傳聞再次引起網友關注。陳都靈昨（21日）出席騰訊年度盛事「2025 騰訊視頻星光大賞」，身穿水鑽流蘇銀白禮服，腳踩高跟鞋公開露面，緊身設計顯現出纖細身形。她與同劇演員辛雲來、溫崢嶸一起走紅毯，只見她站在2人之間，雙手全程被攙扶，且步履緩慢、僵硬。她獨自站定後接受媒體拍攝，仍伸出手去牽溫崢嶸的手，疑似無法自行站立。

陳都靈昨（21日）公開露面，走紅毯被2人攙扶，引發熱議。（圖／翻攝自微博＠陳都靈工作室、微博）

畫面曝光，網友驚呼「被左右兩人從頭扶到尾」、「幾乎沒有自己走路的畫面」、「走速異常緩慢」，質疑傳聞是否為真。不過後續頒獎典禮進行時，她換上青綠色禮服如常跟其他明星互動，還獨自走上台領獎。即使寬大的裙襬拖地，她踏著高跟鞋仍步伐快速，與走紅毯時的狀態完全不同。

陳都靈上台領獎，踏著高跟鞋仍步伐快速，與走紅毯時的狀態完全不同。（圖／翻攝自微博＠陳都靈工作室）





