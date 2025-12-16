陳都靈被封「下一個于朦朧」被獻祭 白裙現身盛典...美到發光

〔記者李紹綾／台北報導〕中國女星陳都靈近日無端捲入網路獻祭、受虐等離譜傳聞，甚至被封「下一個于朦朧」，各種靈媒說法在網路瘋傳，引發不少粉絲擔憂。她昨(16日)照原定行程現身「2025國劇盛典」，以一襲白色長裙、珍珠配飾優雅亮相，用實際行動粉碎謠言，一登場就讓主持人驚呼：「一輪白月光向我們走來」、「天選古人」、「白到發光」。

先前有美國靈媒點名陳都靈「被控制」、「遭到獻祭」，甚至編造出她被灌藥、凌虐、替身上工等誇張情節，還在網路上渲染她「早已遇害」。對此，陳都靈工作室已針對「被控制毆打」、「假人代替」、「聲帶手術」等惡意造謠正式提告，強調絕不姑息。

在國劇盛典上，陳都靈大方分享新作《雁回時》，談到飾演的角色「莊寒雁」，她說：「當時我在看劇本的時候，給我帶來很大的力量感，她在任何境遇下面都會不斷向上成長，希望所有喜歡這部作品的女生去獲得這樣的力量。」

陳都靈也坦言，這個角色對自己影響很深，「重新把自己養一遍，這是從劇本階段就非常打動我的特點，演繹過程中自己也跟著角色去豐富成長，對我來說每一場戲都是挑戰」。至於外界貼上的各種標籤，陳都靈看得很淡，直言未來選戲的關鍵仍是「劇本是否打動我」，以及能不能「獲得一些新鮮感」。

