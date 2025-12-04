陳都靈被指「暗網遭殺害」 死訊傳3天 本人發聲了

女星陳都靈扮成電影《動物方城市2》的茱蒂。（圖／翻攝自陳都靈 微博）





在中國男星于朦朧9月離世後，中國娛樂圈開始一系列陰謀論，許多靈媒甚至跳出來講述案情，如今女星陳都靈更被指出將於12月5日被獻祭，對此，昨（3日）曬出了Cosplay的照片，和粉絲們互動來打破謠言。

近日靈媒Kandis Starr指出陳都靈將於12月5日被獻祭，而另一位靈媒Deborah指出陳都靈早已遭囚禁並身亡，還講述了她與人搏鬥，臉部遭到焚燒，最後離世於礦區，整個過程還被拍下，影片在暗網販賣，不過目前並無人能將證據拿出。

對此，陳都靈昨日扮成近日話題電影《動物方城市2》的茱蒂分享現況，並寫下：「最近又降溫了，大家要穿暖、吃飽，照顧好自己！」而工作室也轉發寫下：「是誰被兔子警官陳都靈逮捕啦？是我！是我！就是我。」

事實上，從10月中旬就一直傳出如今的陳都靈是替身，但這一說法在上月中，被陳都靈打臉，當時發出律師函，已經針對「陳都靈被控制和毆打」、「假陳都靈做聲帶手術」、「被男性替換」這些惡意指控及誹謗進行提吿。



