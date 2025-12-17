陳都靈遭瘋傳「下一個于朦朧」恐已被獻祭！ 現身頒獎典禮受訪畫面曝光
女星陳都靈近日捲入一連串離奇傳聞，網路上曾瘋傳她「遭控制、恐被獻祭」，甚至出現疑似她本人的直播畫面，引發外界高度關注與各種揣測。在傳言尚未平息之際，她於16日傍晚依照既定行程，公開現身安徽衛視《2025國劇盛典》紅毯，全程透過直播亮相，並親自接受主持人訪問，以實際行動回應外界關切。
陳都靈身穿白色長裙、搭配珍珠飾品登上紅毯，整體狀態顯得從容穩定，與先前網路盛傳的受虐說法形成明顯對比，也讓不少粉絲放下心中疑慮。《2025國劇盛典》由安徽衛視主辦，於12月16日舉行並進行全網直播，吸引眾多影視從業人員出席，陳都靈的現身也被視為對近期謠言最直接的回應。
在紅毯訪問中，主持人誇讚她主演的新作《雁回時》獲得不錯迴響，陳都靈表示自己飾演的角色「莊寒雁」是一個「很有力量感的女性」，即使身處困境，仍會持續向上成長。她也希望，所有喜歡這部作品的觀眾，尤其是女生，都能從角色身上獲得力量。
談及這次演出的挑戰，陳都靈坦言，《雁回時》從劇本階段就設計了不少動作與打戲，對她而言每一場戲幾乎都是考驗。她形容，在拍攝過程中彷彿和角色一起成長，也正因為這樣，才能讓角色與作品完整呈現在觀眾眼前。至於未來選擇角色的方向，她表示仍會以「劇本是否打動自己」為主要考量，同時希望角色能帶來新鮮感與不同面向的嘗試。
事實上，陳都靈日前頻被爆料「遭控制、恐被獻祭」，相關內容在網路快速擴散，還衍生出她受到虐待、被替身取代等未經證實的說法。據悉，她的工作室已針對「被控制毆打」、「假人活動」、「聲帶手術」等惡意造謠內容，正式委託律師提告維權。不少先前傳播消息的網友，也都在近期陸續發出道歉聲明，承認散播不實內容。
如今，陳都靈親自站上《2025國劇盛典》紅毯，在直播鏡頭前分享作品與心情，狀態良好，也讓先前各種傳言不攻自破。紅毯畫面曝光後，不少粉絲留言力挺，直呼她當天造型亮眼，也期待她接下來帶來更多作品。
