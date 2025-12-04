陳都靈遭「扯假皮」影片瘋傳 「男性替換身份」登熱搜！曝新照喊：再見啦

陳都靈被指扯假皮。翻攝微博

32歲的中國古裝女神陳都靈驚傳要在5日這天被「獻祭」，而在11月時，中國就有傳聞稱，陳都靈被男性替換身份，真正的陳都靈被囚困毆打，當時工作室還正式發出律師聲明，嚴正否認此事。

陳都靈獻祭消息來自美國靈媒Kandis Starr，在網路上透露陳都靈狀況很危險，網紅「蓓姨」也在YouTube頻道《蓓姨California Life》轉述此消息，並指出，12月5日是因與中國高層人物蔡奇的生日相同。

陳都靈傳出恐將被獻祭。翻攝微博

11月時，中國微博上則有熱搜討論陳都靈被男性替換，並挖出她直播時的影片，點出她被髮型師拉頭髮時，有種「假皮」被扯的感覺。不過也很多網友指出，拉扯頭髮時，皮也會被拉，是正常現象。

當時陳都靈工作室則透過律師事務所發表聲明，怒駁：「內容完全子虛烏有，性質極其惡劣。」並呼籲網友：「切勿輕信、轉發或二次傳播。」否則將保留法律追訴權。

微博發新照、回覆留言 喊話粉絲：照顧好自己

陳都靈發布新照片，賣萌扮成兔子警官。翻攝微博

不甩被獻祭傳聞，陳都靈工作室也持續發布她12月的行程，日前更分享她的新照片，裝扮成《動物方城市》中兔子警官，她個人微博帳號也發文，並對粉絲喊話：「最近又降溫了，大家要穿暖、吃飽，照顧好自己喔！」、「我要繼續工作了，鈴鐺們再見啦。」且積極回覆粉絲留言。



