陳都靈震撼遭爆「獻祭」內幕！工作室發聲了 揭露最新現況喊：被逮捕

陳都靈發布新照片，賣萌扮成兔子警官。翻攝微博

32歲的中國「古裝女神」陳都靈近日被爆出將於12月5日「獻祭」，恐成「下一個于朦朧」，不過工作室官方微博照常發布她12月行程，3日也曝光她的新照片，扮成動畫片《動物方城市》中的兔子警官賣萌，讓粉絲全被萌倒。

工作室發文並說：「是誰被兔子警官陳都靈逮捕啦？是我！是我！就是我！」另外，2天前工作室也透露，她在16日至23日間都陸續有工作，會公開亮相。不過有傳聞指稱，現在公開現身的陳都靈都是「替身」。

陳都靈更新近況讓粉絲放心不少。翻攝微博

靈媒爆「獻祭」內幕！粉絲恐慌急問狀況

陳都靈獻祭消息來自美國靈媒Kandis Starr，在網路上透露陳都靈狀況也很危險，是在與于朦朧通靈時，預言兇手打算拿陳都靈獻祭。網紅「蓓姨」在YouTube頻道《蓓姨California Life》轉述此消息，並指出，12月5日是因與中國高層人物蔡奇的生日相同。

消息一出引發粉絲恐慌，紛紛到陳都靈的微博留言問狀況，還有網友稱她已「不在了」，「去通知她家人，我一直留言一直被刪，要快」。而陳都靈3日終於分享新照片，也賣萌對粉絲喊：「兔子警官來囉！」讓大部分粉絲都鬆一口氣。



