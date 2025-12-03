陳都靈驚傳將遭「獻祭」 粉絲見「不在了」嚇壞！被刪留言急喊：快通知她家人

古裝女神陳都靈驚傳將被「獻祭」。愛爾達電視提供

32歲的古裝女神陳都靈驚傳將於5日被「獻祭」，成為「下一個于朦朧」慘死，且現在已被囚困、情況危險。中國方面沒有任何相關消息，不過粉絲之間已開始流傳開來，急到她的微博留言問：「你還好嗎？嘟嘟（粉絲對陳都靈暱稱）。」甚至有人直言她已「不在了」。

看到「不在了」留言，更多粉絲急著問情況，有位置顯示在馬來西亞的粉絲回：「她不在了，去通知她家人，我一直留言一直被刪，要快。」有中國網友「翻牆」看台灣新聞，都很想知道她的情況。即使工作室官方微博曝光她12月行程，但也傳出現在公開活動的陳都靈都是替身，並非本人。

粉絲都急著想知道陳都靈現況。翻攝微博

靈媒爆獻祭時間點！下一個目標瘋傳是胡歌

陳都靈獻祭消息來自美國靈媒Kandis Starr，在網路上透露陳都靈狀況也很危險，是在與于朦朧通靈時，預言兇手打算拿陳都靈獻祭。網紅「蓓姨」也在YouTube頻道《蓓姨California Life》轉述此消息，並指出，12月5日是因與中國高層人物蔡奇的生日相同。還有另一名靈媒Deborah MacDonald聲稱，組織的下一個目標，可能是一位姓胡的男星，讓網友瘋猜是胡歌。



