陳都靈驚傳遭虐獻祭！紅毯公開現身吐經歷

▲中國女星陳都靈遭靈媒稱受虐後被獻祭，引發譁然，為此她公開發聲破除謠言。昨日她現身安徽衛視紅毯，還親自受訪聊新作品，看起來相當從容。（圖／陳都靈微博）

[NOWnews今日新聞] 中國男星于朦朧身亡命案，掀起滔天巨浪，如今另一中國女星陳都靈也被牽連，遭靈媒預警被獻祭，整個人身心受到嚴重折磨，引發譁然，為此她日前公開發聲打破謠言。昨（16）日她現身安徽衛視紅毯，不僅在直播間亮相，還親自接受訪問吐露她演出《雁回時》的經歷，看起來相當從容。

陳都靈公開出席活動！氣色、狀況相當好

陳都靈昨日在微博曬出多張造型照，並且標註「國劇盛典」，接著她出席晚間《2025國劇盛典》紅毯，穿著一襲白色連身禮服的她，看起來氣色非常好，和網路盛傳她被虐待的傳聞相差甚遠，本次直接現身活動現場，讓許多粉絲安心。

廣告 廣告

紅毯訪問中，陳都靈被問到自己主演的新作《雁回時》獲得良好迴響，她表示自己所演出的角色是一位「很有力量感的女性」，即使身處困境也能在逆境中成長，她希望喜歡作品的所有人都可以從角色身上獲得能量。接著她透露，作品劇本中有許多武打動作戲，對自己來說是一個大挑戰，但這樣才能夠呈現完整的作品給觀眾看，因此接下來也會繼續嘗試更多充滿挑戰性的角色。

▲陳都靈曬出自己出席活動的照片，氣色看起來非常好。（圖／陳都靈微博）

中國女星陳都靈近期動向引發外界高度關注，起因源自美國靈媒Kandis Starr指稱，陳都靈遭人強行灌藥，並且她將被獻祭；另一名靈媒Deborah MacDonald則表示，自己替陳都靈通靈後感應到狀況不佳，並指控她疑似遭綁架，綁架者還將其掙扎過程拍成影片，在暗網直播牟利。

針對外界流傳的「被控制、遭毆打、替身活動」等一連串未經證實的指控與誹謗內容，陳都靈方面已正式委託律師提告，以法律途徑維護自身名譽，並呼籲外界勿再散布不實謠言。

資料來源：微博

更多 NOWnews 今日新聞 報導

陳都靈還在嗎？獻祭死訊延燒、工作室有動作了 倒數10天真相大白

陳都靈傳遇害死訊！本人18字發聲：照顧好自己 近照瘋傳粉絲心疼

于朦朧案第2？靈媒指陳都靈將被獻祭 古裝女神曝光12月行程闢謠