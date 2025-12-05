陳都靈「爆遭凌虐離世」律師才出手！微博新照被疑造假 關鍵盲點曝

娛樂中心／綜合報導

近日美國靈媒Kandis Starr曾透露，陳都靈處境危險，可能會在5日被獻祭，而網路上也瘋傳疑似是陳都靈的直播，但模樣被指如戴矽膠頭套，結果陳都靈的微博馬上就發照片，試圖打臉各界，陳都靈的帳號也在微博做出留言。如今卻被質疑她微博新照是假的。

網路傳出陳都靈律師聲明。（圖／翻攝自網路

網友質疑她的微博新照不是本人，原因是本尊笑起來會露牙齦，額頭比較寬，眼眉高度比較短，鼻頭也比較小，而且笑的時候會皺鼻子，認為她微博新照明顯塑膠感很重。先前也有網友聲稱，陳都靈在直播中的五官比例、臉型曲線跟過去不同，而且陳都靈有一顆眼睛有痣，瘋傳直播版本中的女子並沒有，因此更啟人疑竇，尤其背景音出現許多雜音，當中都是哭喊的掙扎聲音，相當淒厲。

網路傳出陳都靈律師聲明。（圖／翻攝自網路）

不過陳都靈工作室於12月1日公布她的最新行程，顯示她將於12月16日、19日、23日於北京參與公開活動，如今網路也傳出陳都靈透過律師發聲明，表示散播誇大不實的網路用戶內容完全子虛烏有，性質極其惡劣，已對委託人名譽造成嚴重侵害，會持續監控取證並保留法律追訴權。

