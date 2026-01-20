陳金城接任宜縣警局長

宜蘭縣政府警察局舉行卸、新任局長交接典禮，於昨（二十）日上午八時三十分在警察局二樓大禮堂舉行，內政部於一一五年一月十六日發布人事命令，原任宜蘭縣政府警察局長劉炯炫調任臺北市政府警察局督察長，遺缺由原任內政部警政署公共關係室主任陳金城接任。卸、新任局長交接典禮，由代理縣長林茂盛主持、內政部警政署主秘呂新財監交，典禮過程圓滿順利。觀禮貴賓包含宜蘭縣議會議長張勝德、宜蘭地檢署檢察長黃以文、宜蘭地方法院庭長黃永勝、宜蘭調查站副主任鍾志清、宜蘭市長陳美玲、縣議員楊弘旻、林義剛、孫湯玉惠、游吉祥、沈志弘、謝正信、陳玉萍、黃琤婷等多人。代理縣長林茂盛致贈禮品給卸任局長劉炯炫作為紀念，場面溫馨。

新任局長陳金城，五十三歲，中華科技大學健康科技研究所、中央警察大學行政警察學系第六十四期畢業，曾任職臺北市政府警察局交通警察大隊副大隊長、中正第二分局副分局長、捷運警察隊隊長、督察室督察、公共關係室主任、南港分局分局長、中山分局分局長、內政部警政署專門委員兼公共關係室副主任、公共關係室主任等重要職務，任警職年資長達三十二年。陳金城局長學、經歷豐富、職務歷練完整，未來在面對多元且複雜的治安環境下，必將秉持「依法行政、廉潔自持、專業服務」之理念，落實治安維護、交通疏導及為民服務等各項警政工作，並同時重視基層警察同仁勤務負荷與身心健康，凝聚團隊向心力，帶領警察局團隊持續精進各項警政作為，回應縣民期待，共同打造安全、宜居的幸福宜蘭。

代理縣長林茂盛表示，在這裡共同見證宜蘭縣警察局長的交接典禮，這不僅是人事的更迭，更是守護宜蘭責任的傳承。要對即將卸任、更上一層樓的劉炯炫局長表達最誠摯的感謝。過去一年中，緝獲毒品藥頭一一八人、查獲詐欺集團計四十件三一四人十九人、執行十九件治平專案，檢肅幫派首要及成員共計一七二人到案，其中十五人裁定羈押禁見，另查獲制式槍枝二支、非制式槍枝十六支，溯源三支、子彈一一四發，績效卓著，讓宜蘭的治安滿意度始終維持在優等水準；縣內舉辦的綠色博覽會、童玩節以及蘭陽媽祖文化節等活動，也很感謝劉局長所帶領的縣警局團隊協助完成各項活動交通疏導與安全維護工作。在這邊，向宜蘭縣全體警察同仁說聲「辛苦了！」，也感謝劉局長一年來的領導與付出，為宜蘭打下了堅實的基礎，祝福劉局長前程似錦。新任局長陳金城具備豐富的實務與管理經驗，是一位深具決斷力的優秀警政幹才。治安是縣政推動的基石，期待在新局長的帶領下警察局同仁共同打拼，展現高度的紀律與專業，以亮眼的執法成效，擦亮宜蘭警政的金字招牌，守護宜蘭治安。

警政署主秘呂新財表示，宜縣警局舉行新任局長陳金城的交接儀式，並對他表達祝賀。自去年一月起，該局在治安工作上取得了顯著成效，包括查緝毒品、槍械、詐欺及暴力犯罪，特別感謝前局長劉局長的成就，陳局長的學經歷非常豐富，曾任臺北市中山分局分局長，期望他能繼承並推動各項工作。