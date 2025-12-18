陳金德主持桃園航空城會議 要求加速獎勵金複驗、兌現先建後遷承諾

行政院政務委員陳金德18日前往桃園國際機場，主持「行政院推動桃園航空城核心計畫專案小組」第27次委員會，並實地視察即將於12月25日正式啟用的北登機廊廳試營運狀況。 圖：行政院提供

[Newtalk新聞] 行政院政務委員陳金德今（18）日前往桃園國際機場，主持「行政院推動桃園航空城核心計畫專案小組」第27次委員會，並實地視察即將於12月25日正式啟用的北登機廊廳試營運狀況。他強調桃園航空城為國家重大建設，整體推動進度不能落後，必須如期、如質完成，並要求相關單位確實兌現「先建後遷」的政策承諾，加速開發獎勵金複驗作業，並逐案協助貸款困難戶完成安置。

針對近期民眾高度關心的加速開發獎勵金申請與認定議題，陳金德表示，8月底前已提出建物自拆申請案件，部分案件未符桃市府相關自治條例認定條件而未獲核發。為支持民眾配合政策、加速搬遷，特請交通部專案處理，由民航局於1月17日前依相關規定再次辦理複驗作業；經複驗確認者，仍可核發配合加速開發獎勵金。

陳金德強調，桃園航空城計畫是國家重大建設，政府投入大量人力與資源推動，承載國人對國家門戶升級的高度期待。他要求桃機公司及相關主管機關，務必繃緊神經、全力以赴，在確保工程品質與安全的前提下，精準控管時程、妥善回應民眾關切。

陳金德指出，距離115年12月全區完成搬遷僅剩約一年時間，時程已進入關鍵階段，政府必須以更高強度的跨機關協調，確實兌現「先建後遷」的政策承諾。他要求桃機公司，針對已完成搬遷之建物積極辦理拆除作業，避免影響後續公共工程推進；同時請民航局與桃市府，完整盤點可能屆期但無法完成搬遷之個案，提出明確處理方案與時程表。

在安置配套部分，陳金德要求桃市府務必於114年12月底前完成所有權人接管相關行政程序；安置住宅交屋作業則須嚴格依契約規定，在取得使用執照後6個月內通知民眾交屋，力拚於115年3月完成交屋，為後續搬遷預留必要緩衝時間。

陳金德也特別關心安置戶的實際貸款需求，請民航局與桃園市政府持續追蹤安置住宅與安置街廓之銀行融資核貸情形；對於核貸受阻的個案，則請金管會及中央銀行逐案檢視，研議具體協助方式。他強調，針對安置住宅購置戶，相關金融配套應比照都更、危老重建案例特別考量，提供必要的制度彈性與支持，才能真正落實「先建後遷」的政策精神。

此外，陳金德要求桃園市政府預先整備行政人力與流程設計，避免在集中申請、點交或交屋高峰期，因行政程序遲延而影響民眾權益。

桃園市政府表示，針對加速開發獎勵金相關行政作業，感謝陳政委體察實情，並支持由民航局辦理複驗作業，以回應民眾合理期待。

會後，陳金德步行前往北登機廊廳進行正式啟用前的最後視察，實地檢視旅客動線、營運整備及安全管理情形，並請桃園國際機場公司務必做好各項準備，確保12月25日正式啟用後運作順暢，提供旅客穩定、安全的服務品質。

