陳金德欲開放「土方回填農地」？官員：內政部5年前早已建議「好土方就能填」

為管理營建土石方亂倒問題，政府今年啟動流向管理新制，卻因配套不足爆發「土方之亂」；而前環保署副署長詹順貴日前指稱，此事出於「某政委」惡搞，並以「農地改良」之名讓土方可以回填農地，外界質疑他所指就是政委陳金德。不過有官員對此指出，所謂土方回填並非指全數都能傾倒農地，而是放寬特定適合種植農作物的土壤，內政部過去也曾表示同樣意見。

官員表示，針對土方回填農地，內政部在2021年9月就曾函送農業部對此表示意見，指出「營建剩餘土石方處理方案」之土方種類，包括建築工程、公共工程、其他民間工程及收容處理場所產生之剩餘泥、土、砂、石、磚、瓦、混凝土塊等，經收容處理場所分類、加工、處理後，分選出B1至B6類土石。

內政部函文指出，其中B1（岩塊、礫石、碎石或沙）及B5類（磚塊或混凝土塊）之砂、石、磚、瓦、混凝土塊確為不適合農業種植之土壤；然而B3類（粉土質土壤）、B4類（黏土質土壤）土質為粉土質土壤或黏土質土壤，應屬適合種植農作物之土壤，或為農地改良所需之砂土、砂壤土、壤土。

內政部函文提到，《農業發展條例施行細則》第2條之1規定，未區別「營建剩餘土石方」是否有適合種植農作物之土壤，就認定所有類型的土方皆不適合農地；且108年修正之「營建剩餘土石方處理方案」，將收容處理場所分類、加工處理後之泥、土，亦修正為屬於營建剩餘土石方，故修正後恐影響現有機制，建議再予考量。

內政部建議，農業部將《農業發展條例施行細則》第2條之1之「營建剩餘土石方」，修正成「營建剩餘土石方之B1、B2、B5及B7類土石方」，將禁止回填農地的土石方，排除適合種植農作物之土壤（質）之B3、B4及B6類，以符實務需求。

官員也指出，農業部當時也針對內政部上述意見回函，指出實務上，若農民實為農業使用目的，須混合外來土壤以調整土壤質地以利耕作者，得向收容處理場所（土資場）取得篩選分類後土壤，並依地方政府自治規定，檢具合法土方來源證明等文件辦理。

農業部表示，即於符合地方實務需求及地方自治原則下，本就有條件得使用合法收容處理場所之土方，此類經處理過之物質，自與上開之「營建剩餘土石方」有別，爰無所稱影響農民耕作及農業發展之問題。也就是依現行規定，已有授權農民取得合法土方以調整農地土壤。

