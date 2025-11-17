陳金德稱蘇澳溪分洪道2023才提案 滿志剛揭真相怒批：甩鍋地方

工程會主委陳金德（右）日前表示，分洪道倡議許久，直到宜蘭縣府2023年提經費，去年再修正。（圖／報系資料照）

鳳凰颱風及東北季風共辦豪雨導致宜蘭蘇澳地區淹水，地方不滿15年前梅姬颱風所提出分洪道計畫沒下文，工程會主委陳金德卻推稱宜蘭縣府2023年才提案。對此，市議員吳志剛辦公室主任滿志剛今（17）日痛批，這就是民進黨執政的水準，這就是民進黨政客的嘴臉。

滿志剛表示，11日一夜暴雨，把蘇澳淹到一樓高、上千戶泡在水裡，宛如15年前梅姬颱風再現。更可悲的是，在災難後，居民與地方就一直要求興建「蘇澳溪分洪道」，中央卻拖了15年，直到今年再度大淹水，才匆匆核定。工程會主委陳金德還好意思說什麼「分洪道是縣府 2023 才提案」，想把責任推回地方，實在很無恥！

滿志剛指出，蘇澳溪分洪道早在 2010 年後就被民代與居民不斷倡議；2013年經濟部正式提出「蘇澳溪水系分洪道規劃」，並進行環評，同年底中央也已同意規劃。換句話說，這個案子2013年就已成形，難道陳金德不知道嗎？

滿志剛批評，真正拖延的是什麼？行政院直到2023年 3 月才「原則同意」計畫；縣府在2024年4月提送基本設計後，還被工程會退回重查；今年1月再送行政院，又一路卡到淹水後兩天才倉促核定。如果這不叫中央拖延，那什麼才叫拖延？更諷刺的是，現在跳出來甩鍋的陳金德，不只被彈劾過，更是全台大停電的「推手」，只是靠著輔選賴清德，又能到工程會當高官，簡直尸位素餐。

滿志剛提到，陳金德在高雄擔任局長、副市長期間經營宜蘭民宿與文創公司，違反公務員不得經商，被監察院 13：0 彈劾判申誡；2017 年全台大停電，中油供氣出包，他就是當時的中油董事長。如今靠著輔選又重回高位，竟還好意思對地方指指點點？

滿志剛強調，人民苦等 15 年、卻一再被拖延的防洪工程，不是靠一句甩鍋就能糊弄的。希望中央面對現實，把工程確實做好，不要再讓宜蘭人承受本應避免的災害！

