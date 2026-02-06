陳金德視察光復災區 承諾價購土地

行政院政務委員陳金德（右）探視入住中繼屋的災民，災民談及馬太鞍溪水爆發當下，家園一夕之間被淹沒，至今仍感心酸。（王志偉攝）

為掌握花蓮縣光復鄉馬太鞍溪堰塞湖災後復原重建整體進度，行政院政務委員陳金德6日前往光復鄉，實地視察中繼安置、農田復耕及市場振興等推動成果。陳金德除宣布新增「營業用受災報廢車輛補助」方案外，也承諾政府將價購重災區約190公頃土地，協助災民重建生活。

年節將屆，陳金德到光復市場關心攤商辦理年貨情形，並採買年貨支持地方經濟，同時宣布提高災區交通工具補助金額，汽車由原本5萬元提高至10萬元，機車及微型二輪電動車補助由1萬元提高至2萬元；針對積極復業的公司、商號等營利事業受災戶，也納入補助對象。

隨後，陳金德等人前往大進國小後方中繼屋基地，逐一詢問住戶需求，多數災民表示居住情況尚稱滿意，但仍有住戶談及洪災當下的情景時，眼眶泛紅。

居住在佛祖街的陳太太表示，9年前丈夫退休後，夫妻倆從新北市搬到光復，將退休金投入購屋，未料一場洪水讓家園全毀。她說，目前入住中繼屋生活尚算便利，但仍盼政府能盡快完成重災區土地價購，讓未來生活有所依靠。

國土署進一步說明，台糖舊宿舍中繼屋共11戶、22間，目前已有3戶、5間入住；大進國小後方中繼屋共30間，預計下周有21間安排入住，其餘9間仍持續調配中。陳金德表示，政府將盡力滿足中繼屋災戶的居住需求。

至於佛祖街一帶重災區，連同吉利潭囚砂區約190公頃土地，陳金德表示，在多數受災戶同意下，將以災前市價價購，相關作業會儘速辦理，讓災民能早日安心規畫未來。

陳金德也前往瑪布隆農場，該地為馬太鞍溪堰塞湖潰流洪災區。在農民與農業改良場共同努力下，針對淤積深度約20公分以下的農地先行復耕，逐步恢復農業生產，並嘗試朝向高經濟價值、有機及示範型農業發展。