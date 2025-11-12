陳金德視察宜蘭 指示優先處理排水瓶頸抽水設施

（中央社記者賴于榛台北12日電）受颱風鳳凰外圍環流及東北季風共伴影響，宜蘭縣蘇澳鎮等地昨天晚間豪雨成災。行政院政務委員兼工程會主委陳金德今天上午先赴宜蘭羅東、五結勘災，指示相關單位優先處理排水瓶頸、抽水設施、道路復原等居民反映事項。

陳金德在臉書表示，受颱風鳳凰外圍環流及東北季風共伴影響，強降雨導致宜蘭多處地區出現淹水情形，尤其溪南地區災情較為集中，因此上午他與行政院政務顧問林國漳、立法委員陳俊宇等人，分別前往羅東新群、五結協和（鼎橄社）、冬山武淵等地勘災，了解水退情形與災後需求。

陳金德指出，現場居民反映排水瓶頸、抽水設施、道路復原等問題，因為需要中央與地方緊密協調，他已請相關單位即刻盤點、優先處理，也持續督促工程會團隊協助。

陳金德提到，下午將繼續前往蘇澳、三星，了解後續復原進度。根據行政院採訪通知，行政院長卓榮泰下午將赴宜蘭視察蘇澳溪分洪工程、宜蘭縣三星鄉青蔥災損情形，以及五結防潮閘門工程辦理情形。（編輯：張若瑤）1141112