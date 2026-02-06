陳金德關懷光復中繼屋入住狀況 加碼報廢車輛補助

（中央社記者張祈花蓮縣6日電）花蓮光復馬太鞍堰塞湖災情持續重建，國土署興建的2處中繼屋已陸續有災民入住；中央今天再宣布加碼受災戶毀損汽車新台幣10萬元、機車2萬慰助金，並納入當地營利事業受災戶。

行政院政務委員、馬太鞍溪堰塞湖災後復原重建中央協調會報執行秘書陳金德今天下午前往視察中繼屋基地，發放臘肉及蛋糕給受災戶。

第一階段2處中繼屋已於去年底完工，大進國小後方中繼屋基地共有30間，21間已申請使用；台糖舊宿舍共11戶22間，目前有3戶、5間入住。

陳金德說，之前住戶反映的中央廚房廚具不足問題已改善，每戶都有專屬的IH爐，每房也增設室內洗手台，視察過程有住戶反映需要烘衣機，已指示國土署盡快添購，盡量滿足災民基本生活需求。

陳金德說，佛祖街周圍不堪居住的重災區及20多公頃的吉利潭囚砂區，初估約190公頃土地、80多戶受災戶，未來規劃為超級堤防及植林區域，由政府價購，經辦理說明會多數住戶都同意。

視察過程，有住戶表示願意配合政府徵收，希望能盡快進行；也有住戶認為，徵收後買不回房子，且年紀大無力再償還貸款，希望政府能協助清理房屋周邊淤土及恢復排水，讓住戶回到原住家。

陳金德表示，重災區居住風險高，淤土高過房屋，淤土清除及排水設施都得重新規劃，時間比較長，已要求農業部盡快核定徵收計畫，針對不願徵收的個案，會再個案評估。

陳金德說，未來原住民族委員會也有針對受災部落規劃相對應的中繼屋，入住條件與重災區狀況不同，重建目標都是希望提供永續、安全的中繼屋，目前沒有永久屋的規劃。

陳金德前往光復第一及第二市場視察光復年貨大街狀況，現場宣布原慰助因洪災報廢車輛5萬元，將加碼5萬元、機車報廢補助1萬元再加碼1萬元，並擴大納入光復鄉營業的公司及商號等營利事業受災戶，慰助標準同為汽車10萬元、機車2萬元。（編輯：李亨山）1150206