陳金德：去年地層顯著下陷面積歸零 達成初步目標

（中央社記者賴于榛台北6日電）中央、地方持續推動地層下陷防治，行政院政務委員陳金德今天表示，去年全台顯著下陷面積，也就是年下陷率超過3公分的面積已經降為零，達成初步目標，後續將進行違法工業水井封填，以及完善自來水管線基礎設施等。

地層下陷防治新進展，陳金德今天在臉書表示，經過多年努力，去年全台顯著下陷面積，也就是年下陷率超過3公分的面積已經降為零，達成初步目標，這要感謝經濟部、農業部、內政部、交通部、國科會，以及彰化縣與雲林縣政府同攜手打拚，但面對極端氣候與枯旱挑戰，防治工作必須持之以恆。

陳金德說明，今天主持「地層下陷防治專案平台」會議時，已指示後續地層下陷防治作為，包含第一，請彰化縣、雲林縣政府針對高鐵沿線區域的工業水井優先盤點，並在今年底前完成違法工業水井的封填作業。第二是針對地下水管制區且自來水已到達區域，縮短工業水權量核減期程，加速產業用水的轉型。

第三，陳金德指出，政府也會完善自來水管線基礎設施，要求台水公司在4年內對自來水管線尚未到達的區域完成布設，提供穩定水源、減少地下水抽取。四，陳金德提到，政府持續支持農民轉作，農業部推動的雲林高鐵特區轉旱作專案，感謝交通部鐵道發展基金的經費支持，今年起獎勵金將調高至每公頃新台幣5萬元。

陳金德強調，地層下陷防治是一場長跑，政府會持續統合部會資源，用最務實的行動推動節水與管理，讓台灣的土地生生不息，實踐國土永續發展的承諾。（編輯：張若瑤）1150106